中國200萬輛汽車滯銷 環保標準將到期

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（中央社台北31日電）中國7月將實施更嚴格的汽車排放標準，但今年以來車市低迷不振，迄今仍有200萬輛舊標準汽車滯銷，過了7月大限恐面臨報廢。中國汽車流通協會為此疾呼當局給予至少半年的銷售過渡期。

中國7月1日起全面實施「國六B」標準，將汽車排放的污染物降低一倍，未達標的汽車屆時不能註冊銷售。但目前庫存的國六B非RDE（未達實際行駛污染物排放標準）汽車仍有多達200萬輛，引發業者高度焦慮。

中國汽車流通協會30日下午召開國六B切換情況座談會，國內外多家車企參加。

會議指出，目前國六B非RDE車型還有200萬輛左右的庫存未消化，主要原因是：一、疫情原因，企業終端銷售普遍受到影響；二、第一季市場疲軟，購買需求減弱，銷售情況低於預期；三、武漢降價事件導致消費者普遍持幣觀望；四、消費者對於車輛購置稅政策延續抱有期待，保持觀望。

中國汽車流通協會稱，與會企業一致提出，由於品牌結構、車型結構、地域差異及經銷商營運差異等因素，使得清庫存的進度不一，個別地區、品牌、車型尤其是某些高價值車型的清庫進度較為緩慢。

與會企業建議，對於進入流通端的2023年6月30日前生產下線的車輛，由於其不對環保產生增量的影響，考慮到實際銷售情況，也為避免造成大量的浪費損失，建議國家給予6至12個月的銷售過渡期。

中國全國工商聯汽車經銷商商會23日率先發文表示，3月份以來，各地汽車流通市場出現較大波動，在價格戰背景下，汽車經銷商生存壓力增大，建議將國六B排放標準的執行時間適當延後。

汽車經銷商普遍反映，如果7月1日全面執行國六B排放標準，將難以全面消化現有庫存，建議將國六B排放標準的執行時間延後至2024年1月1日。

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中國車市今年開局不利，前兩個月銷售慘淡。3月以來，武漢等多地政府相繼結合在地車企祭出高額補貼降價促銷，引發空前的價格戰，但消費者持續縮手觀望，車市銷量不增反減。

中國乘聯會近日公布3月1日至3月19日銷售數據顯示，國內乘用車市場零售銷量為70萬輛，比去年同期下跌8%，較2月下跌4%。其中，新能源汽車銷量回穩提升，但燃油汽車持續疲軟。（編輯：楊昇儒）1120331