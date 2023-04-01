中國人口紅利再拉警訊 6經濟大省出生數降

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（中央社台北1日電）中國媒體澎湃新聞3月31日報導，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川號稱中國6個經濟大省向來也被視為人口大省，去年出生數都不增反減，山東與河南甚至通報人口負成長。

報導說，依中國國家統計局今年1月公布的數據，去年全中國出生人口956萬，比2021年減少106萬，而且是61年來首次負成長。

即因如此，6個經濟大省的出生人口數也不增反減只是程度不同而已，尤其號稱經濟第一大省也是人口第一大省的廣東，出生數減少13萬1100人，堪稱6省之最，同時人口出生率、人口自然增長率也都不如2021年。

估計6省人口共約5億6200萬，佔全中國總人口數近4成。

另就人口自然成長率而論，廣東與浙江雖是正成長也只有0.04‰，其餘4省都是負，山東和河南更是首次轉負，而以往河南及山東都是「最敢生」的省份。

統計顯示，山東與河南曾多年維持出生數逾百萬，2020年兩省出生數卻雙雙跌破100萬且續降。

儘管中共中央宣布實施「二孩」政策，使得山東2016年出生數從2015年的124萬驟增至177萬，2017年維持175萬，但隨著「二孩生育勢能基本釋放」，2018年出生數大跌至133萬，之後來到2020年的不及百萬。

另個敢生的廣東，出生數自1978年起維持每年逾百萬，2017年出生數達到峰值151萬6300，隨後兩年維持約莫143萬，2020年降至129萬800後一路走下坡，至去年快要跌破百萬關卡僅105萬2000。

至於常住人口統計，據3月31日公布的「2022年廣東省國民經濟和社會發展統計公報」，2022年底，廣東全省常住人口1億2656萬8000，與2021年相比，2022年廣東常住人口減少27萬2000，這是自1978年以來首次下降。

河南及山東2022年的常住人口也少於2021年，分別減11萬人和7萬2000人，雖然河南的常住人口降幅減緩，但山東如同廣東也通報1978年以來常住人口首次轉降。

浙江、江蘇、四川常住人口雖比2021年增37萬、10萬、2萬，不過浙江和江蘇的常住人口增量也比2021年縮減。

儘管中國浮現人口負成長危機，但中國國務院總理李強曾辯稱，目前中國勞動年齡人口9億，每年續新增1500萬，人力資源仍是中國顯著優勢。

他還說，中國接受高等教育的人口共2億4000萬，平均受教育年限14年，可見「人口紅利並沒有消失，人才紅利正在逐步形成」。

但美國威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢曾分析，中國的勞動力人口從2012年就開始減少，經濟成長率也是從那時起同步下滑，今後還會繼續，中國人口提前進入下降期意味著經濟前景黯淡。

他說，目前中國出生人口每年只有800、900萬，意味著中國的很多產業將後繼無人，製造業越過頂峰後將驟降，必然導致經濟持續疲軟，以及製造業與養老危機，還有國際地位下滑和地緣環境惡化等。

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易富賢表示，中國人有三大難題：養不起、不願意生和生不了孩子，養不起因物質條件不滿足，中國民眾不願生則是出自於心理因素，平均每個女性只願意生1.6個，低於台灣的2.1和香港的1.8。

他說，至於生不了則是生理因素，中國的不孕不育發病率，80年代初期僅1%到3%，至2020年劇增至18%，對於不願生、生不了，政府能做的就更加有限，「所以我對中國人口結構的未來趨勢非常悲觀」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120401