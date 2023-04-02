疑報復社會 河北邯鄲有人駕車撞路人爆手雷被捕

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中國網路熱傳畫面顯示，河北邯鄲日前有人疑因報復社會，不但駕車隨意衝撞路人，沿途還引爆疑似手雷的爆裂物，導致多人倒地。（圖取自星島頭條網頁stheadline.com）

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（中央社台北2日電）中國網路熱傳畫面顯示，河北邯鄲日前有人疑因報復社會，不但駕車隨意衝撞路人，沿途還引爆疑似手雷的爆裂物，導致多人倒地。目前已知駕車者已被捕，但官方迄未通報案情，傷亡情況不明。

綜合中國網路訊息及星島網報導，3月31日深夜11時左右，河北省邯鄲市叢台區夜市所在地的新世紀商業廣場、聯紡路、中華北大街一帶，突然出現一輛白色休旅車高速行駛，沿途多次衝撞人群，甚至逆向駛入對向的腳踏車道。

根據中國網路流傳、由現場民眾拍攝的畫面顯示，這輛白色休旅車車主完全沒有剎車的意思，而是逕行朝著現場眾多的逛夜市人群撞去。由於當時是週五晚間，逛街人潮較平日為多，這輛車沿途撞倒了不少路人、地攤攤主及車輛。

更有甚者，跟據現場畫面，這名車主在沿途衝撞時，還從車內丟出疑似手雷的爆裂物，加上肆意衝撞，驚嚇到不少路人。而在當時，已有警車在後方追捕車主。

最後，這輛車撞上當地天然居飯店旁的障礙物，但車主下車後，繼續拿出疑似手雷與眾多警察對峙，隨後扔擲引爆，並跑進飯店內。而據民眾轉述，車主一進飯店大廳就高喊「我是恐怖分子，你們趕緊走」。最後，這名車主被隨後趕到的大批特警逮捕到案。

這起汽車衝撞路人事件爆發後，1日成為中國網路熱搜訊息，從不同角度拍下的事件經過影片陸續上傳網路，引起網友議論。但自1日晚間後，許多影片即遭網管刪除，但眾多影片仍可在推特（twitter）等海外網路上看到。

多數中國網友認為，從犯案經過來看，這應該又是一宗因個人遭遇重大挫折而心懷不滿，進而報復社會的案件。由於中國多地先前出現駕車撞人、持刀亂砍等報復社會案件，部分網友直指，在中國經濟近來蕭條，失業率節節上升下，若無法有效改善，類似案件日後恐將有增無減。（編輯：邱國強）1120402