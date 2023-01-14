廣州開車蓄意撞人 兇嫌被批准逮捕面臨死刑

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（中央社台北14日電）廣州市11日發生開車蓄意撞人致5死13傷慘劇後，廣州檢方今天依涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對溫姓男駕駛做出批准逮捕決定。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。

22歲的溫姓男子11日駕駛一輛寶馬休旅車在廣州鬧區突然加速撞擊行人與機動車，撞擊後還掉頭再衝撞一群行人，隨後試圖逃逸時遭警方拘捕，事件造成5死13傷，引發社會公憤，要求對兇嫌處以極刑。

廣州檢察院官方微博今晚通報，廣州市檢察機關14日依法以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對廣州市公安局天河分局提請批准逮捕的天河「1．11」駕車撞人案犯罪嫌疑人溫某作出批准逮捕決定。目前案件正在進一步辦理中。

消息傳出後，雖然大陸網友多認為應以故意殺人罪究辦，但也有許多網友指出，這項罪名形同定義兇嫌就是故意殺人，死刑跑不了。

中共中央政法委機關報法治日報此前指出，如果存在毒駕、醉駕、報復社會等情形，利用車輛撞擊社會公眾等不特定物件，可能涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，最高可以判處無期徒刑甚至死刑。

中國近期判例顯示，溫姓兇嫌將面臨死刑判決。

2021年5月22日，31歲的理髮師劉東因為投資失敗，駕駛一輛寶馬汽車，故意在路口闖紅燈，衝撞多名正在過斑馬線的行人，導致5死11傷。

2021年10月29日，該案在大連市法院一審宣判，劉東構成「以危險方法危害公共安全罪」，被判處死刑，剝奪政治權利終身。

劉東提起上訴後，2022年2月9日，遼寧高院公開審理此案，駁回上訴，維持死刑原判，並報請最高法院核准劉東死刑。（編輯：楊昇儒）1120114