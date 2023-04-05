福建農林大學舉辦校園招聘會 赫見徵求KTV公主

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（中央社台北5日電）中國福建農林大學安溪茶學院日前舉辦畢業生校園招聘會，赫然出現參展企業招聘「KTV公主」，且待遇「面談」，引起譁然。校方稱，事前審核時並沒有這個職務，是在審核後被加上去的。

綜合北京青年報等媒體報導，安溪茶學院3月30日在校內舉行以「春風送崗，啟航職場」為主題的畢業生校園招聘會，事先公布參與的企業名單。

報導指出，4月2日有學生上網向校方反映，「學校招聘會是不用審核的嗎？什麼都能往學校裡面帶」；校方知道這活動是要學生「去招聘會看KTV招KTV公主的嗎」？「招的都是什麼啊」？

這名學生還說，「學校領導你願不願意讓自己的孩子去幹（KTV公主）啊？自己願不願意去幹啊」？

消息曝光後在中國網路熱傳，引起軒然大波。網路截圖顯示，這家企業同時也招聘「KTV主管」，月薪為人民幣4500至5500元；而「KTV公主」的月薪則標明「面談」。

根據報導，安溪茶學院4日回應此事說，校方針對參加招聘的企業及職缺皆實施嚴格審核。至於網傳的「KTV公主」一職在審核前並沒有申報，但卻在招聘會當天「意外出現」，校方發現後已立刻處理。相關企業最後同意撤下，未再招聘「KTV公主」。

報導指出，招聘「KTV公主」的企業，據傳是安溪當地的一家知名酒店。有中國媒體4日致電這家酒店人事部詢問此事，但接線人員表示並不清楚詳情。

中國網友對畢業招聘會出現「KTV公主」招聘紛紛加以指責。其中有人諷刺說，「4年學習，一朝就業KTV」；有人則說，此事實在「有辱斯文」。

極目新聞發表評論說，校園招聘屢屢出現奇葩崗位，敗壞學校形象，渲染就業焦慮，讓大學生對本就不容易的求職更缺乏信心。這種亂象值得各高校和主管部門警醒。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120405