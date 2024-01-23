唐山打人案 幕後保護傘前公安分局長被判刑12年

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（中央社台北23日電）2022年河北唐山燒烤店圍毆女子案轟動全中國。陸媒報導，當地法院對案件中的「保護傘」即唐山市公安局路北分局前局長馬愛軍，以徇私枉法罪、受賄罪判有期徒刑12年，處罰金人民幣70萬元（約新台幣308萬元）。

綜合新京報及鳳凰網22日報導，據河北廊坊市廣陽區人民法院官微消息，在21日廊坊市廣陽區第六屆人民代表大會第四次會議上，廊坊市廣陽區人民法院代院長王沛恒向大會作出工作報告。

報告提到，2023年常態化掃黑除惡，全面宣傳、認真實施「反有組織犯罪法」，審結涉惡案件3件共8人。對唐山燒烤店打人案「保護傘」、唐山市公安局前黨委委員、路北分局前局長馬愛軍，以徇私枉法罪、受賄罪決定執行有期徒刑12年，並處罰金人民幣70萬元。

震驚中外的唐山打人事件發生於2022年6月，男子陳繼志等人騷擾於店內用餐的女子，遭女子拒絕和斥責，陳繼志遂與同行者對該女子和其友人施暴，持椅子、酒瓶攻擊和拳打腳踢，手法殘暴。

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事發影片在網上流傳後，很快引起民憤，警方一開始未有及時追捕嫌犯，也讓民眾不滿。其後河北紀檢監察機關查處惡勢力背後的「保護傘」，對15名相關人員立案審查調查，其中對馬愛軍等8名公職人員採取留置措施。

報導表示，馬愛軍長期在公安系統工作，曾任唐山市豐潤區公安分局局長、市公安局交警支隊支隊長等職，2018年8月任路北區副區長、市公安局路北分局局長。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130123