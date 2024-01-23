中國賣家發股災財 淘寶出現「2700點保衛戰」商品

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）近期中國股市三大指數震盪走弱，其中滬指一度跌至2735.37點，刷新2020年4月以來的波段新低。在股民一片哀嚎之際，有賣家大發「股災財」，在淘寶販售印有「2700點保衛戰」的馬克杯。

中國股市近來走勢疲軟，上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指、滬指）、深圳證券交易所成份股價指數（深成指）、創業板指數（創指）等三大指數，漲得少，跌得多，有股民形容整個市場「比來自西伯利亞的冷空氣要冷得多」。

其中，滬指於22日再次跌破2800點，一度跌至2735.37點，刷新2020年4月以來的波段新低。2800點失守後，保衛戰的防線退回至2700點，這兩天不少財經自媒體與分析師，以「2700點保衛戰」為題發表評論與分析文章。

在滬指一片慘綠，股民哀號之際，有些電商賣家卻瞄準「股災財」，在淘寶等平台販售印有「2700點保衛戰」字樣的杯子，售價從人民幣20元到40元不等（約新台幣88元到176元）。

據中央社記者實測，點開淘寶APP，並輸入「2700點保衛戰」、「馬克杯」、「搪瓷杯」等關鍵字後可以發現不少相關商品，而且除了2700之外，還有3000、2900、2800、2600等各種數字可以選擇。

實際觀察提供這類商品的賣場，除極少數賣家提供了成品的照片外，多數賣家都是以修圖的方式將「2700點保衛戰」等字樣放到杯子上，強調「支持訂製」，也就是買家可以在購買杯子同時，選擇印在杯子上的文字與圖案，由賣家協助客製化製作。

此外，還有些賣家只販售素面的杯子不提供客製化服務，使用「2700點保衛戰」作為商品示意圖與關鍵字，只是為了在賣場增加能見度。

除了杯子以外，也有販賣T恤、貼紙的賣家，提供相關字樣的客製化商品服務。

然而今天中午開始，相關的商品已陸續被淘寶下架，無法搜尋。截至下午2時左右，僅剩少數賣場仍能找到相關訂製產品。

「A股保衛戰」的相關商品並不是首次出現，去年底，滬指即將跌破3000點之際，同樣有淘寶賣家推出「3000點保衛戰」杯子與T恤，隨後被淘寶認定違規而下架。（編輯：周慧盈）1130123