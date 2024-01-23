中國國常會強調「穩」 媒評：信心比黃金重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北23日電）中國國務院總理李強主持國務院常務會議，會上提到必須採取措施「穩市場、穩信心」。媒體評論，A股市場當前要務是重建信任與信心、消除未來不確定性，「信心比黃金重要」。

澎湃新聞23日刊發評論指出，李強22日主持國務院常務會議（國常會），這是新一屆政府第一次專門聽取關於資本市場運行情況彙報，同時做出明確部署，充分體現維護資本市場穩定對於穩定經濟社會大局的意義。

這場會議提出4大要求包括，「進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡」、「加強資本市場監管」、「採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心」、「增強宏觀政策取向一致性，促進資本市場平穩健康發展」。

評論提到，在這4大要求中，最受市場關注的是後兩者。

世界經濟論壇執行董事札希迪（Saadia Zahidi）日前於達沃斯世界經濟論壇（WEF）上指出，對於大多數經濟體來說，不確定性將是未來一段時間的關鍵詞。進入2024年以來，全球市場也都不平靜，內外因素影響資本市場信心恢復進程。

「這可能也是在基本面沒有發生大變化的情況下，資本市場卻表現不盡如人意的原因之一」，評論指出，在這種情況下，國常會提出完善監管、推出更有力有效措施，這些值得期待；從中長期來看，對於產業未來發展的不確定性，這才是影響市場信心的關鍵。

評論提到，資本市場是預期的遊戲，反映對於資產未來的定價。A股上市公司確實存在各式問題，不過整體來說，這5000多家公司經歷消費者和投資者的層層篩選，仍是經營領域優秀公司代表，它們的價格和市值，反映市場對於企業未來發展前景和空間的預判。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市場對於產業政策高度敏感，這也是國常會再一次地提及宏觀政策取向一致性的原因之一。2023年末中央經濟工作會議明確提出，將非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，決策高層反覆地提及一致性，這是因為產業政策往往在不經意間左右市場預期，很可能在資本市場導致情緒放大。

「信心比黃金重要」，評論強調，A股市場當務之急為重建信任與信心、消除未來的不確定性，讓上市公司、投資者真正相信，產業所處的營商環境和政策環境是穩定的，未來不會因為太多不確定性發生大變化。（編輯：張淑伶）1130123