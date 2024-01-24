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中國湖南大暴雪 1萬多人受災

2024/1/24 14:50
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（中央社台北24日電）中國近期寒流襲捲南方，湖南遭遇到大暴雪災害，已造成1萬多人受災，農作物受災4800公頃。

據中國官媒央視新聞報導，湖南省低溫雨雪冰凍災害緊急指揮部辦公室處長湯喜春表示，這次湖南全省性暴雪，到目前已造成湖南1萬餘人不同程度受災，農作物受災有4800公頃。

湖南在21日迎來今年首次的大範圍低溫雨雪冰凍天氣，截至22日17時，當地大部分地區都出現暴雪，其中29個縣（市、區）降下大暴雪，5個縣（市、區）降下特大暴雪。

湖南87個縣（市、區）出現積雪，其中21個縣（市、區）積雪厚度超過10公分，衡山所在的南岳區積雪厚度達到30公分。

不過，這一次的湖南暴雪影響程度不會像2008年的嚴重。

湯喜春指出，2008年1月12日至2月8日期間，湖南省遭遇了百年不遇的特大雨雪冰凍災害。災害造成近700萬戶居民停電；造成多條高速、國道及省道通行受阻，京珠高速公路湖南段通行嚴重受阻，高峰期間滯留車輛近7萬輛、司乘人員近19萬人。

湯喜春表示此次湖南暴雪整體來看，其致災性和影響程度不會似2008年那麼嚴重。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1130124

#中國
#湖南
#暴雪
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