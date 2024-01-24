中國證監會喊話股民 全力營造公平公正市場秩序

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（中央社記者李雅雯台北24日電）中國證監會副主席王建軍喊話股民，保護投資者是法定職責，把投資者保護好，市場繁榮發展才有根基，將加快完善投資者保護機制，全力營造公開公平公正的市場秩序和法治環境。

中國股市近期走勢疲軟、持續震盪，中國證監會官網今刊載王建軍接受媒體採訪內容，其於問答中表達對於近期股市波動的看法，喊話股民、試圖穩定信心。

王建軍表示，只有廣大投資者有實在的獲得感，資本市場平穩健康發展才能有牢固根基，真正地實現穩市場、穩信心，保護投資者——特別是中小投資者的合法權益，這是證監會法定職責，也是工作的重中之重。

他指出，股市是居民配置資產重要管道，市場波動直接關係老百姓「錢袋子」，相較於機構投資者，個人投資者更容易受到財務造假、欺詐發行、操縱市場等違法、違規行為的侵害。

他強調，只有把投資者保護好了，市場繁榮發展才有根基，將把這一理念貫徹到市場制度設計、監管執法各方面，加快完善投資者保護制度機制，全力營造公開、公平、公正的市場秩序和法治環境，讓投資者確實感受到市場的公平正義。

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王建軍指出，將鞏固、深化常態化退市機制，對於重大違法、沒有投資價值的公司「應退盡退」，加速優勝劣汰。有的上市公司誠信意識不強，侵害投資者利益的事時有發生，嚴重影響投資者信心，將堅守監管主業、落實金融監管。

王建軍強調，只要保護好投資者，確實地增強投資者的獲得感，市場一定會走出短期困擾，回到穩定健康發展的道路上，「我們堅定相信，我國經濟的前景是光明的，我國股市的前景是光明的」。（編輯：張淑伶）1130124