徹底脫離疫情影響後 首場中國春運登場爆人潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京26日電）2024年度中國「春運」今天展開，是中國徹底脫離疫情影響後的第1場春運，包括北京在內的各大火車站，上午湧入不少帶著大件行李的返鄉人潮。中國鐵路單位也推出諸如披薩等新餐點，試圖帶給旅客不同的返鄉感受。

2020至2022年，中國正處於3年的COVID-19疫情封控期，使這3年的春運人潮流動大受影響。而2023年初雖已解封，但2022年底的驟然解封卻造成眾多中國民眾染疫，春運人潮仍受影響。因此，今年的春運才是完全擺脫疫情影響的第1場春運。

據中國交部運輸部等單位統計，今年度春運自今天起至3月5日共40天，預計各種跨區人員流動量將達到90億人次，可望創下歷史新高。其中鐵路客運量可達4.8億人次，較去年春運成長37.9%，其中將以務工流、學生流、探親流、旅遊流等客層為主，預料出現「節前相對平穩、節後相對集中、總體高位運行」的特徵。

據中央社記者實地觀察，在上述4種春運客層兼具的北京西站，今天清早就湧入大批返鄉人潮，所搭乘者除近10餘年來趨於發達的高鐵及動車外，搭乘普通鐵路列車者仍不在少數，其中包括歷年春運經常見到的返鄉農民工，也有一些攜帶幼童的家長及大學生返鄉。

老家在河南安陽、目前在北京務工的徐先生表示，由於北京去年底工作機會較少，有的外省農民工已經提前返鄉。他並對今年能順利返鄉過年感到高興，因為前幾年受疫情及封控影響，過年返鄉不易，今年總算能回老家好好過年。

北京西站客運車間副主任王秋菊表示，預計該站春運40天內將運送旅客492萬人次，其中最高峰預計為2月7日的22萬人，今天首日則預計有14.3萬人次。至於旅客的目的地，主要集中在鄭州、西安、武漢、長沙等熱門城市，以及廣深、成渝、昆明、南寧等方向。

為迎接徹底擺脫疫情後的第1場春運，中國鐵路單位今年春運也推出新的列車餐食，其中包括首度推出、價格人民幣46至48元（約新台幣206至211元）的小片夏威夷披薩及培根披薩，由設在北京西站旁的廚房製作後就近供應上車。

中國鐵旅集團副總經理田春林表示，除新品的披薩外，今年春運車內供餐還有屬傳統中餐的京醬肉絲、焦溜丸子、紅扒牛肉、醬爆鴨片等熱食套餐，以及一般列車內常見的13種冷食套餐。

而像是今天上午從北京西站開往香港西九龍站G79次高鐵列車，還特地準備具各地風味的餐食。列車長仲召爽表示，G79次列車較受歡迎的是奧爾良烤翅，但也會為香港、雲南旅客分別準備雲吞（餛飩）麵及三杯雞等傳統餐食。

此外，北京西站今天還特地邀請書法人士在大廳免費寫春聯，部分不趕時間的旅客也樂於排隊索取，為春運的旅客增添喜氣。（編輯：呂佳蓉）1130126

2024年度中國「春運」26日展開，是中國徹底脫離疫情影響後的第1場春運，包括北京在內的各大火車站，上午湧入不少帶著大件行李的返鄉人潮。圖為北京西站的候車室內，擠滿了等待上車的中國民眾。中央社記者邱國強北京攝 113年1月26日