中國2023年全國規模以上工業企業利潤下降2.3%

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（中央社台北27日電）中國國家統計局今天公布，中國2023年全國規模以上工業企業利潤較2022年下降2.3%，是連續第2年下降。不過2023年12月份規模以上工業企業利潤，較11月份增長16.8%。

中國國家統計局官網今天公布最新數據，表示2023年規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額較2022年下降3.4%；股份制企業利潤下降1.2%；外商及港澳台商投資企業利潤總額下降6.7%；只有私營企業利潤錄得增長2.0%。

從各行業來看，2023年採礦業利潤較2022年下降19.7%；製造業利潤下降2.0%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤增長54.7%。

2023年規模以上工業企業營業收入較2022年增長1.1%，不過營業成本也同時增長1.2%，營業收入利潤比2022年下降0.20個百分點。

2022年中國全國規模以上工業企業利潤下降4%，即2023年已經是連續第2年下降。

中國國家統計局統計規模以上工業企業，這一年主營業務收入為人民幣2000萬元（約新台幣8818萬元）及以上的工業法人單位。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1130127