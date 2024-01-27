中國太陽能龍頭：價格已經降至非常不理性位置

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（中央社台北27日電）中國太陽能龍頭隆基綠能今天警告，2023年第4季迄今，太陽能產業鏈的價格已經降至非常不理性的位置，企業很難實現盈利，不利於太陽能產業的長期健康發展。其中，太陽能組件已降至每瓦特不到人民幣1元。

隆基綠能指出，第1季是市場需求淡季，第2季全球市場需求開始逐漸放量，預計將會對產業鏈價格形成支撐，推動產業鏈價格的修正；但是「今年市場供給過剩的壓力較大」，如果產業鏈價格持續低位運行，那麼財務狀況脆弱、技術不先進的企業可能會被迫停產減產或者退出，屆時行業實際供需不斷趨於平衡，產業鏈價格或將回歸理性。

綜合證券時報、財聯社等陸媒今天報導，隆基綠能在接受機構調研時作以上表示。

隆基綠能並指出，在高強度的競爭環境下，2023年太陽能產業鏈成本加速下降，其中太陽能組件價格到2023年末已經降至1W（瓦特）不到人民幣1元（約新台幣4.4元）的水準，年內降幅約48%，極大刺激了終端需求的釋放。展望2024年，在產品已經非常便宜的情況下，預計全球太陽能裝機有望保持持續的增長，年增約20%。

隆基綠能是中國太陽能產業龍頭，全球最大的矽晶圓製造商。

太陽能電池是中國2023年出口引以為傲的「新三樣」之一，另外兩樣是電動汽車與鋰電池。

儘管全球太陽能需求持續增加，但因為產能過剩導致價格崩跌，隆基綠能等多家中國企業去年頻傳減產裁員，但市場價格至今未見好轉，太陽能產業上半年面臨空前壓力。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130127