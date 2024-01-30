中國商務部控美方突襲在美中資 損害中企投資信心

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（中央社台北30日電）中國商務部今天表示，近期美方多次突擊搜查在美中資企業，嚴重影響企業正常經營活動，損害中國企業對美投資的信心，並稱中方將密切關注事態發展。

中國商務部今天發布一則「就美搜查在美中資企業答記者問」的新聞稿。

對於有媒體報導一中資企業北美辦公場所遭到美國有關部門現場搜查，中國商務部發言人對此指出，中方注意到有關報導。

中國商務部發言人表示，近期，美方多次突擊搜查在美中資企業，盤查盤問在美從事商務活動的中方人員，查扣手機電腦等個人設備，滋擾中國企業和商務人士，嚴重影響企業正常經營活動，損害中國企業對美投資的信心。

中國商務部發言人強調，美方應立即停止對中國企業和商務人員的滋擾，為他們提供安全、透明、公平的營商環境。中方將密切關注事態發展，堅定維護中國企業和公民的合法權益。

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據報導，據美媒AXIOS，美國國土安全部（Department of Homeland Security）18日突擊搜查三祥科技股份有限公司（Sunsong Holdings Inc.）在俄亥俄州的子公司Harco Manufacturing Group，指控這家中企涉及貿易欺詐，損害美國的經濟和國家安全。

美國自由亞洲電台22日報導，中國駐美大使館新聞發言人劉鵬宇回應此事表示，「中美經貿合作互利共贏。遏制和保護主義只會擾亂正常貿易，破壞產業鏈、供應鏈穩定，不符合任何一方的利益」。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1130130