中國建商債台高築留爛尾 波及農民工追討工資難

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（中央社台北6日電）年關將近又是中國農民工追討被拖欠工資的高峰，像是在陝西，因中國房市慘淡建商債台高築，更是農民工討工資難的重災區，即使法院判勝訴欠債的仍賴帳，甚至2022年至今的積欠還要不回。

結合學者觀察和思考中國社會現況的撰文平台「關中學人」，5日刊登陝西西北農林科技大學人文社會發展學院講師許珍珍的文章「房地產是移工工資欠重災區，2022年的錢去年底還沒結完」。

許珍珍指出，工資拖欠大多都是發生在房地產商的建築工地，因疫情過後樓房滯銷，許多建案開發完沒人買。

許珍珍說，地產商闢建之初大多先從銀行貸款，完工後出售所得價金再還貸款和支付工資，但去年房市行情差買賣降溫，沒資金回流至建商，以致不願意如數付薪。

許珍珍指出，建商觀望態度也加劇薪資拖欠，尤其今年房市若還不景氣，就算老闆口袋裡有錢恐怕也不打算付清，因2022年工資約莫半數當年結帳，拖欠的至2023年年中才給，仍有若干至2023年底仍未結清。

許珍珍舉例，水電工老徐等人2022年受雇於包工頭，當時承諾工資每人每月人民幣一萬元（下同，約新台幣4萬4000元），儘管老徐手握著對方開立的欠條和工資清單，但雇者最後仍耍賴。

2023年上半年工人們一狀告到法院雖獲判勝訴，但老闆還是沒給錢，還說自身也有困難，水電工怨嘆勝訴也沒用，工資還是無著。

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也有農民工為討薪5550元打官司，起初不被城市法院受理，因欠債人的地址不在市區，而是在偏鄉，於是多方打聽對方的市區租賃地點重寫訴狀，花了400元找律師並經法院調解，最後只拿回5500，零頭50被抹掉。

許珍珍說，過年對於農民工們而言，意味著需要與老闆、工地計畫部、包工頭們開展一場曠日持久的薪資討要戰役，每年此時都是催債高峰，也是移工一年到頭最悲傷的時候。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1130206