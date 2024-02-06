報告：中共選前介選 選後繼續加大對台「促融」

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（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會今天發布「中國大陸情勢報告」。報告提及，中共透過貿易壁壘調查、農漁產品進口等議題對台介選；選後繼續推進「兩岸融合發展示範區意見」措施，對台「促融」。

大陸委員會（陸委會）今天發布2023年第4季中國大陸情勢報告。

在「對台工作」部分，報告提到，中共在台灣選舉期間持續操作貿易壁壘調查、農漁產品進口等議題加大對台介選。中共以「九二共識」等政治前提作為台灣釋迦、石斑魚等農漁產品輸入大陸條件，對台操作區隔對待。

報告提到，中共將持續地推進「兩岸融合發展示範區意見」，例如福建省通過「福建省海洋經濟促進條例」、成立「福建省涉台海事糾紛解決中心」等；中國大陸商務部、中共中央台辦等單位先前聯合印發「關於經貿領域支持福建探索海峽兩岸融合發展新路若干措施的通知」，不斷地推進對台「促融」。

中共外事系統持續對外鞏固「一中框架」。台灣總統大選結果產出後，多國祝賀總統當選人賴清德勝選，中國大陸彼時大力對外重申「一中原則是國際關係基本原則和國際社會普遍共識」；中共在台灣選後利誘諾魯轉與中國大陸建交，再次宣稱「一中原則」是大勢所趨。

報告指出，中國大陸國安部在台灣選舉後宣傳「反分裂國家法」，宣稱藉此震懾「台獨」；中共高層藉「新年賀詞」、出席毛澤東誕辰週年座談會、「全國政協協商會」等場合發表涉台言論，強調「祖國統一是歷史必然」，堅持「一中原則」、「九二共識」、持續深化兩岸融合發展及基層交流等。（編輯：吳柏緯）1130206