中共黨媒元宵節後信心喊話：東升西降仍是大趨勢

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（中央社台北25日電）中國經濟成長陷入遲滯之際，中共黨媒光明日報今天發表文章喊話，指美國經濟成長今年減速機率很大，不排除單季負成長。與此同時，中國經濟「將保持較快成長態勢」，「東升西降」仍是世界經濟格局變化的大趨勢。

這篇題為「唱衰中國，難阻東升西降大勢」、由中國國際經濟交流中心副總經濟師張永軍撰寫的文章說，由於2023年人民幣兌美元明顯貶值，若以美元計算，中國2023年國內生產毛額（GDP）與2022年相比大體持平甚至略有下降；而2023年美國GDP占全球GDP比重則連2年上升，中國占全球GDP比重相對下降。

文章聲稱，有外媒以此為依據，認為中國發展前景黯淡，世界經濟格局「東升西降」的演變趨勢已經停止，但這樣的分析顯然「並不全面，既缺乏歷史眼光，也缺乏前瞻性」。

這篇文章宣稱，綜合來看，以美國為首的已開發國家占全球經濟比重「短暫上升後將回調」，而以中國為首的開發中國家占世界經濟比重「短暫下降後將回升」，「東升西降」仍是世界經濟格局變化的大趨勢。

文章又說，美國占全球經濟比重上升，主要是受美國物價上漲和美元匯率升值幅度較大等短期因素影響。此外，雖然美國占全球經濟比重回升，但由於其他已開發國家成長放慢甚至出現負成長，因此並沒有改變已開發國家經濟比重下降、新興和開發中國家比重上升的趨勢。

這篇文章解釋，2022及2023年中國GDP占全球比重下降，主要是受物價上漲率較低、人民幣匯率貶值的影響。2023年中國GDP成長5.2%、美國成長2.5%，但因中國物價上漲率明顯低於美國，加上人民幣兌美元匯率貶值幅度較大，導致2023年中國GDP折算為美元後較2022年輕微下降。

這篇文章認為，美國經濟成長今年出現減速的概率很大，甚至不排除某個階段出現單季負成長的情況。與此同時，中國經濟「將保持較快增長態勢」。

文章最後不忘喊話說，綜合來看，中國經濟「回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變」。中國將以自身「高質量發展」，為世界經濟發展作出更大貢獻。（編輯：邱國強/周慧盈）1130225