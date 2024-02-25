北京遷往雄安大學院校增至15所 央企大規模跟進

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（中央社台北25日電）中國當局將加速北京大學院校及央企遷往雄安新區的進度。繼先前確認的4所大學後，另有11所位在北京的大學也將遷往雄安新區。同時，第2批央企總部遷離北京計劃也告啟動，今明兩年可能是央企大規模遷離北京的開始。

綜合北京日報等媒體報導，「2024年京津冀教育協同發展論壇」今天在北京舉行。會中提到，北京共有15所隸屬中國教育部的大學院校，將向雄安新區遷移疏解。

根據報導及公開資料，這15所將遷往雄安新區的北京市內大學院校，除先前公布的北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）等4所外，其餘11所大學中至少包括已公布的北京理工大學，以及其他資訊顯示的中國傳媒大學、北京語言大學、華北電力大學、北京郵電大學、中國農業大學、北京語言大學等校。

而先前公布4所大學的雄安新校區，占地面積共約8850畝（590公頃），最遲都已於2023年11月正式動工。報導指出，這4校均公開表示，將按照「一校兩區、協同發展」的思路，進行學校未來發展的布局。

至於最新公布的北京理工大學，校方規劃的雄安校區建設方案已經獲准，校方並表態，雄安校區將和中關村校區、良鄉校區、珠海校區、懷來校區共同構建「一脈五區、一體發展」的開放辦學格局。

除大學院校外，隸屬中國中央的企業也是官方要求向雄安遷移的重點。據相關報導，最近幾年央企總部已小規模遷入雄安，加上先前僅有4所大學宣布遷往雄安，「動作還是有點慢」。

報導指出，2023年12月，中國中鐵取得雄安新區新總部的用地，預定2025年12月完工，代表央企總部遷往雄安新區的進一步深化。而北京市官方不久前提出撤離央企總部的要求，代表第2批央企遷往雄安新區的計劃已告啟動，估計今明兩年將是央企大規模遷出北京的開始。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130225