中國人民法院案例庫上線 官方：裁判文書網不停用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海27日電）中國「人民法院案例庫」今天正式上線並向社會開放，為法官辦案提供規則指引。至於一度傳出將停用引發爭議的「裁判文書網」，官方稱將繼續擴充，維持司法公開精神，與案例庫是相輔相成關係。

綜合央視新聞、湖南日報報導，中國最高人民法院27日舉行記者會，會上宣布「人民法院案例庫」正式上線並向社會開放，入庫案例3711件。

入庫案例主要包括兩類，一是指導性案例，一是參考案例。 考量隱私問題，查詢到的案例都經過隱名處理。

最高人民法院研究室主任周加海表示，按照規定，法官辦案時必須參考這一案例庫的案例，因此必須保證其品質，需要由辦案法院先行編寫，然後逐級呈報至最高法院審核，並上呈專業法官會議集體把關，還要請一些權威的專家再進行覆核後，才能夠進入案例庫。

周加海說，案例庫的案例在司法理念、法律適用、裁判尺度、工作方法等方面具有典型性、指導性，能夠直接作為類案參考，這是案例庫最重要的價值之一。

他又說，2013年上線的「裁判文書網」裡收錄了中國3500多家法院的1億多份裁判文書，對於類似案件作出不同裁判的情況是存在的，沒有辦法提供一個明確的、權威的參考和指引。

他表示，「裁判文書網」重在司法公開，而「人民法院案例庫」重在提供規則指引，為法官辦案提供一個權威的參考。兩者是相輔相成、相得益彰的關係，不存在「此開彼關」的關係。未來裁判文書上網力度只會加強，不會減弱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2023年12月陸媒報導，在中國最高法院主導下，新的裁判文書系統將於今年1月上線，且僅供法院人士在內部專網檢索裁判文書，不對外公開，引發外界質疑已運行10年、供公眾免費查詢的中國裁判文書網是否會停止。法界人士並指出，2023年中國法院裁判文書公開速度已明顯放緩。

隨著輿論壓力增加，最高人民法院相關負責人表示，裁判文書上網的標準需要「優化」，從未叫停過文書上網，同時將另建案例庫相互補充。今天公布的「人民法院案例庫」除供法界使用，也對社會開放。（編輯：邱國強）1130227