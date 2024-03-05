碧桂園被呈請清算 仍稱今年可交付48萬戶

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（中央社台北5日電）負債累累的中國房產開發商碧桂園日前被債權人呈請清算，不過碧桂園表示，依規劃，2024年預計交貨量仍逾48萬戶，集團董事局主席楊惠妍則說，目前碧桂園本身資源可保障今年的房屋交付。

中國媒體每日經濟新聞4日報導，碧桂園4日召開月度集團管理會議並說，保交付是碧桂園牢牢守住的底線。

碧桂園指出，資料顯示，去年全年碧桂園累計交付超過60萬戶，累計交付面積7162萬平方公尺，範圍涉及31省249個城市，交付量在第3方榜單居於首位。依規劃，2024年碧桂園預計交貨量仍逾48萬戶。

碧桂園日前公布，公司及其附屬公司連同合營公司和聯營公司於2月共實現歸屬本公司股東權益的合約銷售金額約人民幣37億2000萬元（約新台幣163億元），歸屬本公司股東權益的合約銷售建築面積約37萬平方公尺。

楊惠妍表示，目前碧桂園本身資源可保障今年房屋交付，還說雖然資源足夠，但問題出在時間和空間的錯配，即因如此更要珍惜使用資源，等待市場回升，還說「公司創辦人和股東從未想過躺平」。

集團總裁莫斌強調，保交付首先就是要有序復工，這是目前區域完成保交付最重要的任務。據悉，目前碧桂園在廣東、山東、湖北、陝西、廣西等多地建案正陸續復工。

不過香港「永恒信貸有限公司」（Ever Credit Limited）就未支付的定期貸款和應計利息合計約莫港幣16億元（下同，約合新台幣64億元），2月27日向香港高等法院呈請針對碧桂園的清算。

此舉造成碧桂園2月28日每股曾重挫至0.64元，跌幅達11.11%，並以0.63元作收；截至今天發稿，碧桂園的股價跌至每股0.56元，跌幅5.08%。

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碧桂園當時表示，極力反對被呈請清算，並說碧桂園牽涉建滔集團的債務金額在境外整體有息負債占比很低，單一債權人的激進行動，不會對公司保交樓、正常經營與境外債務整體重組產生重大影響。

「永恒信貸」是建滔控股的全資子公司，2021年向碧桂園定期貸款18億8000萬元，去年8月底碧桂園配售建滔約3億5000萬股抵銷部分債務，截至10月底未償還本金仍高達15億9800萬元。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130305