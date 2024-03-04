碧桂園稱結合境外重組進度 考慮向法院申請認可令

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（中央社記者張淑伶上海4日電）日前被呈請清算的中國房地產開發商碧桂園，今天公告表示將在稍後階段結合境外重組的進度，考慮是否向香港高等法院申請認可令。公司將在適當時通知股東及投資者有關決定。

碧桂園2月底披露，香港建滔集團旗下的「永恆信貸有限公司」（Ever Credit Limited）就未支付的定期貸款和應計利息合計約港幣16億元（約合新台幣64億元），2月27日向香港高等法院呈請針對碧桂園的清算。

香港經濟日報報導，今天晚間，碧桂園就有關清算呈請發布進一步公告，指鑒於公司清盤條例第182條的影響，公司董事會提醒股東及潛在投資者，假使認可令未獲申請或授出，且碧桂園最終因呈請而清算，則於2024年2月27日起始日或之後作出的公司股份轉讓，將屬無效。

根據報導，碧桂園此案將於今年5月17日首次聆訊。

碧桂園表示，將繼續與境外債權人保持積極主動溝通，並盡快形成重組方案。目前預期呈請將不會對碧桂園的重組計畫或時間表造成實質性影響。碧桂園將繼續確保項目「保質保量交付」，確保正常經營穩定。

另外，根據財聯社報導，碧桂園今天召開月度集團管理會議，董事局主席楊惠妍在會議上說，「整個市場還是比較冷，我們需要做好心理準備」。

截至3月3日，碧桂園集團已納入官方給予地產融資的「白名單」項目已達217個，數量大幅增加，且已有建案獲得銀行核准放款。

據會議透露的訊息，碧桂園正積極採取措施開源節流，通過減少非經營性開支，努力降低現金流的支出。楊惠妍表示，目前碧桂園本身的資源是可以保障今年房屋交付。（編輯：邱國強）1130304