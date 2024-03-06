中國春運跨區域流動84億人次 鐵路運輸年增近4成

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（中央社記者張淑伶上海6日電）中國大陸為期40天的春運昨天結束，據官方發布，全社會跨區域人員流動量預計超過84億人次，其中以公路自駕最多。鐵路累計發送旅客4.84億人次，年增39%，較2019年同期成長18.8%。

央視新聞報導，根據中國交通運輸部，2024年春運40天全社會跨區域人員流動量預計超過84億人次。

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其中，鐵路客運量預計完成4.8億人次；公路人員流動量預計完成78.3億人次，其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量預計完成67.2億人次，在全社會跨區域人員流動量中占比約80%，公路營業性客運量預計完成11.1億人次；水路客運量預計完成2900萬人次；民航客運量預計完成8300萬人次。

在鐵路部分，根據中國國家鐵路集團，春運期間日均發送1208.9萬人次，年增39%，較2019年同期增長18.8%；其中，2月17日發送旅客1606.7萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高。國家鐵路累計發送貨物3.95億噸，保持高位運行。（編輯：楊昇儒）1130306