余茂春：中國偏執反西方 不具備調停俄烏戰爭能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中國政府日前派遣代表李輝前往歐洲，就中方所稱「推動政治解決烏克蘭危機」展開穿梭外交。但美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春直指，中國的調停沒有產生任何實質良性作用，且其反西方的偏執理念不具備擔任調停人的信譽和能力。

中國政府歐亞事務特別代表李輝，日前依序前往俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國及法國訪問，這是俄烏戰爭爆發後，中方第2度派遣代表就「推動政治解決烏克蘭危機」進行「穿梭外交」。李輝2023年也以同一身分走訪歐洲及俄烏兩國。

美國之音（VOA）中文網報導，李輝2023年首度訪問歐洲時，烏克蘭首都基輔是第一個造訪地。但他這次訪問歐洲，第一個造訪地卻是俄羅斯首都莫斯科。

對於中國二度派遣代表調停俄烏戰爭，曾任前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）中國政策首席顧問的余茂春表示，北京在調停中「沒有起到任何實質的良性作用」，由於中國存在一種「反對西方的偏執理念」，因此不具備擔任調停人的信譽和能力。

余茂春指出，中國不適合擔任俄烏戰爭調停人角色，主要體現在兩方面。一是北京「完全、公開」地與侵略方俄羅斯站在一起，背棄了與烏克蘭信誓旦旦簽署的所有戰略夥伴協議和安全保障條約。中國國防部長董軍先前明確向俄羅斯國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）公開聲明，中國在俄烏戰爭中完全支持俄方立場。

他表示，二是中國全面支持俄羅斯戰爭經濟和戰爭供應鏈，提供給戰爭使用的卡車、鐵路貨車、晶片、無人機等等，和俄羅斯一樣雙手沾滿了烏克蘭部隊的鮮血，其責任不可推卸。

德國智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）政策與歐洲事務部主任瓦瑟莉爾（Abigael Vasselier）也表示，調解人需要保持中立，但中國則不然。中國既沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也沒有為解決衝突發揮建設性作用，因此歐洲對中國發揮建設性作用「不抱幻想」。

瓦瑟莉爾認為，李輝此訪的真正目的，是試探烏克蘭和歐洲是否願意做出一些妥協，進而找出一條「考慮俄羅斯合理安全關切」的衝突解決方案。

烏克蘭智庫拉祖姆科夫中心（Razumkov Centre）對外關係和國際安全項目主任梅爾尼克（Oleksiy Melnyk）表示，中國提出的和平倡議，缺乏對烏克蘭「可以接受什麼」和「不可以接受什麼」的了解。

他說，北京主張的「不惜一切代價實現和平」對烏克蘭而言是不可接受的，因為烏克蘭對俄羅斯妥協所能夠帶來的和平，只能是暫時而非長遠的。

梅爾尼克表示，中國應該傾聽烏克蘭民眾的聲音，而不僅僅是在穿梭外交中試圖說服烏克蘭政府；中國試圖迫使烏克蘭政府接受烏克蘭人民無法接受的妥協方案，註定是行不通的。

根據報導，從俄羅斯及歐盟官方事後發布的訊息來看，相較於在莫斯科受到的禮遇和讚賞，李輝似乎未能在布魯塞爾與歐盟方面達成任何有意義的共識。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130307