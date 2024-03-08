誠品畫廊插旗北京 吳旻潔盼深度持續交流

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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）誠品畫廊在北京插旗，今天在798藝術區正式揭幕。誠品董事長吳旻潔說，將來誠品在中國大陸的發展將以北京的畫廊為優先，接下來的重心不再以書店與商場為目標，希望轉向與當地藝術環境做深度與持續的交流。

這是誠品畫廊首度跨出台灣設立新空間。吳旻潔在開幕展上談到在北京開設畫廊的契機是在2019年，當時本就有計畫，但是因為後續疫情緣故，加上籌備時間比想像中長，到今年才開設畫廊。

對於是否在中國大陸經濟大環境不佳的危機入市，吳旻潔說，誠品看到的不一定是市場，是真心嚮往想要更接近北京的藝術家，對他們的思維與生活能夠更理解。

她說，誠品畫廊若只在台北會越來越邊陲，來到北京也是要走出台灣，到一個更大的世界去探索；而對於台灣的藝術家而言，這是更大的舞台，幫助他們面對更大的世界。

吳旻潔說，誠品畫廊北京的規模，盤算3至5年還是負擔得起，首先要做的，是要讓外界理解到誠品畫廊在過去35年在台北是用怎麼樣的精神與模式去經營，希望這樣的真心誠意能夠被這裡的藝術家體會，並且誠品也會繼續開發新的藝術家。

她進一步說，在這樣的底蘊支持下，再去探討市場沒有太大的擔心。儘管對藝術作品要有推廣，需要一個健康的銷售市場與循環，但這不是來北京的優先，這應該是自然的結果。

誠品畫廊執行總監趙琍指出，大陸與台灣的藝術市場因經濟量體與藝術家規模而不同，但是台灣的藝術家眼光精準、選件快又謹慎，而大陸則是會受到風潮影響。

她說，已知道在大陸會面臨到市場大起大落的問題，但是做畫廊要比底氣長。

誠品畫廊北京開幕展「鑠：誠品畫廊35週年收藏展」以誠品畫廊35年來的收藏為核心，收藏展3月8日至4月28日，於北京798藝術園區誠品畫廊北京展出。

這次展出的作品包含雕塑家陳夏雨的「裸女之一」，這也是展出作品的藝術家當中，唯一一位出生在台灣台中的藝術家。

誠品2015年進入中國大陸市場，在蘇州開了誠品生活蘇州店。之後，又在2018年於深圳萬象天地開設誠品生活深圳店，但深圳店不敵疫情在2020年底結束營業。誠品畫廊北京則是疫情後，誠品再度插旗大陸市場。（編輯：楊昇儒）1130308