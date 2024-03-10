更多編輯台推薦新聞：
二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據
國際

二戰後最全面UFO調查 五角大廈：查無外星人證據

「金門」導演江松長爭奧斯卡獎：要讓國際了解台灣人的心情
娛樂

「金門」導演江松長爭奧斯卡獎：要讓國際了解台灣人的心情

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死
文化

鳥山明稱「漫畫要胡思亂想」啟發後輩 七龍珠銷量太好編輯不肯賜死

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金福華進貨近9000公斤蘇丹紅辣椒粉 製沙茶醬55項產品流向139業者
首頁 / 兩岸

中國屢傳假球賭球 官員建議增設操縱體育比賽罪

2024/3/10 16:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）中國近年屢傳出打踢假球、賭球等違規行為，體育總局副局長劉國永建議增設「操縱體育比賽罪」；他並揭露，操縱體育比賽朝團體化發展，參與者涉及運動員、裁判、教練甚至體育官員等。

陸媒中國體育報今天報導，今年全國兩會，全國人大代表、國家體育總局副局長劉國永建議增設「操縱體育比賽罪」立法條款，指要為建設體育強國提供有力保障。

劉國永表示，近年隨著中國國內體育比賽活動的蓬勃發展，假球、賭球、黑哨（裁判執法偏袒）等操縱比賽的行為愈發嚴重，與操縱體育比賽相關聯的案件屢發，涉案人員眾多，涉案金額巨大，嚴重損害體育競技公平性，需大力解決相關的賄賂、賭博、洗錢等違法犯罪問題和深層次體制機制問題。

他指出，操縱體育比賽現象已衍生多元特徵，首先是操縱體育比賽範圍的擴大化。目前，除了公眾較為關注的足球、籃球等項目外，撞球、乒乓球、羽毛球、棋牌、電競、賽鴿等項目也逐漸開始有操縱比賽案件發生。

其次是操縱體育比賽主體的團體化，操縱比賽的參與主體涉及運動員、裁判、教練，以及體育官員、體育經紀人、賽場工作人員等。他們之間相互分工、合作配合、內外勾結、串通作案。

第三是操縱體育比賽方式的多樣化。以足球為例，比賽結果已不再是操縱的唯一方式，一些比賽中紅黃牌的數量、先發陣容的名單，點球的人選等都開始成為操縱比賽的方式。

劉國永說，目前中國刑法缺乏專門規制操縱體育比賽的規定，對於此類行為，實踐中多以受賄罪、賭博罪等傳統罪名定罪處罰。但傳統罪名存在無法解決操縱體育比賽問題。

因此他建議仿照國際作法，增設「操縱體育比賽罪」，以維護體育競賽的公平和體育管理秩序的安定。（編輯：唐佩君/邱國強）1130310

#中國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.50