中國屢傳假球賭球 官員建議增設操縱體育比賽罪

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（中央社台北10日電）中國近年屢傳出打踢假球、賭球等違規行為，體育總局副局長劉國永建議增設「操縱體育比賽罪」；他並揭露，操縱體育比賽朝團體化發展，參與者涉及運動員、裁判、教練甚至體育官員等。

陸媒中國體育報今天報導，今年全國兩會，全國人大代表、國家體育總局副局長劉國永建議增設「操縱體育比賽罪」立法條款，指要為建設體育強國提供有力保障。

劉國永表示，近年隨著中國國內體育比賽活動的蓬勃發展，假球、賭球、黑哨（裁判執法偏袒）等操縱比賽的行為愈發嚴重，與操縱體育比賽相關聯的案件屢發，涉案人員眾多，涉案金額巨大，嚴重損害體育競技公平性，需大力解決相關的賄賂、賭博、洗錢等違法犯罪問題和深層次體制機制問題。

他指出，操縱體育比賽現象已衍生多元特徵，首先是操縱體育比賽範圍的擴大化。目前，除了公眾較為關注的足球、籃球等項目外，撞球、乒乓球、羽毛球、棋牌、電競、賽鴿等項目也逐漸開始有操縱比賽案件發生。

其次是操縱體育比賽主體的團體化，操縱比賽的參與主體涉及運動員、裁判、教練，以及體育官員、體育經紀人、賽場工作人員等。他們之間相互分工、合作配合、內外勾結、串通作案。

第三是操縱體育比賽方式的多樣化。以足球為例，比賽結果已不再是操縱的唯一方式，一些比賽中紅黃牌的數量、先發陣容的名單，點球的人選等都開始成為操縱比賽的方式。

劉國永說，目前中國刑法缺乏專門規制操縱體育比賽的規定，對於此類行為，實踐中多以受賄罪、賭博罪等傳統罪名定罪處罰。但傳統罪名存在無法解決操縱體育比賽問題。

因此他建議仿照國際作法，增設「操縱體育比賽罪」，以維護體育競賽的公平和體育管理秩序的安定。（編輯：唐佩君/邱國強）1130310