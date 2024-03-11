中國「兩會」期間強化管制網路 翻牆都被卡

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（中央社台北11日電）中國政協、人大「兩會」陸續閉幕，外媒報導，過去一週內，北京當局強化管制網路，加大限制翻牆軟體VPN，無法使用頻率增加，封阻力道甚至比以往敏感政治事件期間更大，而中國社群媒體巨頭微博也迅速封鎖敏感話題。

法新社10日報導，北京對網路採取世界上最廣泛的審查制度，網路使用者在不使VPN（虛擬專用網路）軟體下無法訪問從谷歌（Google）到新聞網站的所有內容。

中國過去一週舉行一年一度的「兩會」，隨數千名代表齊聚北京，除了北京各地加強安全措施，保全人員帶著嗅探犬在街上巡邏，戴著紅臂章的志工監視行人是否有可疑行為外，網路使用者們也發現VPN軟體中斷變得更加頻繁，封阻力度甚至比以往敏感政治事件期間還要大。

總部位於列支敦斯登的VPN服務公司Astrill的一名代表證實，目前由於中國的政治會議，審查制度有所加強。並非所有VPN協定都可以正常運作。

報導指出，在中國，除了國家媒體工作人員和外交官可以訪問X（前推特）等被禁止的網站。未經政府授權使用VPN以及使用這項軟體存取被封鎖的網站都是非法。

北京當局在兩會期間除了強化管制訪問外國網站外也嚴控輿論，報導另提到，中國社群媒體巨頭微博也迅速封鎖了敏感話題。所有關於討論北京決定取消兩會後傳統總理記者會的標籤很快從搜尋結果中被刪除。

微博上另一則提及中國經濟困境、宣稱「中產階級孩子沒有未來」的內容也被刪除。

報導表示，中國國家主席習近平在去年的一次演講中表示，執政的共產黨對網路的控制已經加強，國家治理網路空間至關重要。

中國兩會於4、5日先後召開，政協會議已在10日閉幕，今天人大也將閉幕。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130311