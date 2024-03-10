官方熱捧 西安科大火速成立新質生產力研究中心

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（中央社台北10日電）中共總書記習近平去年提出的「新質生產力」一詞，今年中國全國「兩會」期間成為熱門詞彙。西安科技大學不但搶先在3日成立「新質生產力研究中心」，更由校長親自掛帥主持該中心理論研究及技術攻關等事務。

澎湃新聞引述西安科技大學官網消息，這座「新質生產力研究中心」成立大會3日在雁塔校區舉行，未來將聚焦「新質生產力」，探討數位化、智慧化、綠色化等創新方向，為推動產業升級、經濟社會高品質發展「貢獻智慧和力量」。

西安科技大學校長來興平說，面對「新使命、新要求」，作為「國家科技創新主力軍」的該校責無旁貸。「緊跟時代步伐，肩負責任使命，聚焦科技創新」，助推「新質生產力」加速形成，符合該校的辦學定位及辦學特色，是「響應國家重大戰略需求，服務社會經濟發展」的必然要求。

至於「新質生產力研究中心」要如何發揮作用？來興平說，要以「高度的思想自覺、政治自覺和行動自覺」，貫徹落實「教育、科技、人才一體化」的戰略要求，按照發展「新質生產力」要求，著力在理論闡釋、人才培養、科技創新、成果轉化等方面「真下功夫、下真功夫」，努力成為「新質生產力發展的助推器」。

來興平還說，要「緊抓快幹、務求實效」。以「幹字當先的精神，以時不我待的熱忱」投入研究中心的建設發展工作，盡快取得一批有影響力的研究成果和實踐成果，積極推動成果轉化和應用推廣，以「實實在在的業績」證明「新質生產力研究中心」的價值和作用，為「新質生產力」形成與發展增添動力。

根據校方說明，西安科技大學這一「新質生產力研究中心」將由校長來興平親自掛帥，包含理論研究團隊、技術攻關團隊專家成員，推進原創性、引領性、顛覆性科技創新，解決關鍵核心科學問題和「卡脖子」問題。

習近平2023年9月前往黑龍江省考察時，首度提出「新質生產力」一詞。此後根據官方定義，「新質生產力」是由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生的「當代先進生產力」。

3月初中國全國「兩會」召開前夕，「新質生產力」一詞迅速成為中共大小官媒大篇幅報導的熱門詞彙，甚至邀請專家以官方立場加以解讀，而參與「兩會」的全國人大代表及全國政協委員在發言時，也紛紛緊貼「新質生產力」發言。

例如，兼任全國人大代表的中國白酒大廠五糧液董事長曾從欽日前就說，白酒是「傳統優勢產業」，白酒釀造涉及分子遺傳學、微生物學、風味化學等多個學科。而白酒產業透過科技創新賦能、深度轉型升級，具備高科技、高效能、高品質的特徵，白酒產業因此成為發展「新質生產力」的重要載體。（編輯：邱國強）1130310