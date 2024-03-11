中國進口軍備減少近半 主要仍向俄羅斯採購

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（中央社台北11日電）據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）指出，由於憑藉技術自主取代仰賴他人，過去5年中國自國外進口軍備幾乎減半，不過北京向海外採購軍武仍以俄羅斯占大宗。

香港南華早報報導，據SIPRI今天公布的報告，相較於之前5年，中國2019至2023年軍備進口減少44%，排名全球第10大向國外購買軍武的買家。

中國的對外採購仍以向俄羅斯占最大宗達77%，當中的項目包括飛機發動機與直升機的系統，其次是法國占13%。

雖然俄羅斯入侵烏克蘭戰火仍熾，烏克蘭卻是中國進口軍武的第3大來源國，比重8.2%，主要採購供驅逐艦的燃氣渦輪，以及練-15攻擊/戰鬥教練機所需的發動機。

SIPRI的報告並未說明，2022年初俄羅斯入侵烏克蘭後，中國自俄烏進口軍武的轉變，不過先前的報告指出，2017至2021年，中國自烏革克蘭進口軍備的比重約為5.9%。

SIPRI資深研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示，中國若干裝備的供應，不可能由俄羅斯取代烏克蘭。

他說，起初設計和生產這些船艦飛機，俄羅斯並未製造所需的燃氣渦輪或噴射發動機。實際上，若干俄羅斯的船艦和教練/戰鬥機，也得仰賴烏克蘭輸往中國的同款發動機。

SIPRI的報告指出，由於北京自製重要軍武的能力益增，中國自海外進口軍備驟降，而且隨著自製能力的發展，進口的數量還將再減。

魏士曼指出，過去數年中國多項武器系統已本土化，像是原本引進自俄羅斯用於戰鬥機和運輸機的發動機，以及之前向烏克蘭、法國與德國採購的船艦發動機。

他說，截至目前為止可知，中國與烏克蘭的軍事合作關係產生任何變化，都與中國日益具備自製軍武和重要零件的能力息息相關，自製也是中國的長期政策之一。

魏士曼指出：「2022年的入侵可能使得烏克蘭軍火商更不易供給中國，這或許賦予中國打算DIY的動機，不過至今尚未發現中烏兩國之間的政治嫌隙，損及這方面的軍事往來」。

他說，無須外國援助，去年底中國新版的飛機與船艦發動機開始量產，不過直升機可能是中國最難突破的癥結，長久以來遲遲未解。這也是為何中國一直生產未經法國許可的直升機，但又同時從俄羅斯進口。

魏士曼指出，中國如今也已展現可製造發動機、旋翼和傳動系統的能力，雖然中國仍引進俄羅斯直升機，但數量已非常有限，而且未來數年，中國設計的新款直升機即將問世並可能取而代之。

總體而論，據SIPRI的報告，2019至2023年全球10大軍武進口國排名，當中6國位於亞洲和大洋洲，包括印度、巴基斯坦、日本、澳洲、韓國與中國。

居首的印度占全球武器進口量約9.8%，比2014至2018年的9.1%略增，主要是中印和印巴關係緊張所致，日韓兩國的進口占比也不少，日本4.1%居第6，韓國3.0%居第9，美國是日韓最大的武器來源國。

報告另指出，因為與中國、北韓關係緊張，日韓兩國大幅擴張軍備，其中日本2019至2023年的5年間，武器進口量比2014年至2018年大增155%，而韓國則是6.5%。

魏士曼表示，無庸置疑，日本與其他位於亞洲和大洋洲的美國盟友進口軍備規模居高不下，主要原因就是擔憂野心勃勃的中國。而美國與盟友們都認同中國威脅，並且美國是亞太地區日益吃重的武器供應國。

撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）地區的武器進口，來自中國的供應占19%，略高於俄羅斯的17%，成為2019至2023年當地最大的軍備來源國。

歐洲國家2019至2023年進口軍備的數量比2014至2018年倍增，過半武器供應來自於美國，因2022年2月俄侵烏之後至少30國提供軍事援助抗俄，烏克蘭成為歐洲最大、全球第4大的軍備進口國。

儘管以哈戰爭持續且紅海局勢緊張，相較於之前5年，2019至2023年中東國家的武器進口減少12%，不過仍有3國擠進全球10大武器進口國，分別是沙烏地阿拉伯、卡達與埃及。

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至於在軍備出口方面，中國出售武器給40國，出口軍備的全球比重5.8%居第4，不過2019至2023年出口軍備的數量比2014至2018年減少5.3%。 而巴基斯坦高達61%的軍備購自中國，孟加拉則有11%的軍備來自中國，泰國也有6%來自中國。

美國的軍武2019至2023年出口給107國，出口軍備的全球比重從2014至2018年的34%，到了2019至2023年達42%。而相同時期的出口數量相比則增加17%，超過其他的武器出口國。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130311