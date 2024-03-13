中國新能源汽車召回數量創新高

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（中央社台北13日電）中國新能源汽車爆發增長熱銷全球之際，中國官方今天發布通告顯示，2023年在中國大陸召回新能源汽車160.3萬輛，占全年召回總數量23.8%，年增32.3%，創歷史新高。

中國國家市場監督管理總局官網13日發布「關於2023年全國汽車和消費品召回情況的通告」，提到上述情況。

這項通告顯示，中國大陸2023年共實施汽車召回214次，涉及車輛672.8萬輛，分別比上年增加4.9%和49.9%。其中，實施新能源汽車召回72次，涉及車輛160.3萬輛，占全年召回總數量的23.8%。新能源汽車召回數量年增32.3%，創歷史新高。

根據通告，2023年市監總局收到消費者提供的汽車缺陷線索報告共2.32萬例。其中，新能源汽車缺陷線索報告5216例，反映動力電池、電機、電控系統問題的占24.9%；反映駕駛輔助系統問題的占5.0%。

通告顯示，發動機和電器設備是主要缺陷產生部件，占中國2023年汽車總召回數量的84.9%。因發動機缺陷和因電器設備缺陷分別召回81次和54次，分別涉及車輛405.3萬輛和166.3萬輛。

從缺陷原因看，因製造原因召回數量（237.3萬輛）較去年增加了37.3%，但設計原因召回車輛（435.5萬輛）仍是最主要的缺陷原因。

通告並指出，線上軟體更新（OTA）逐漸成為中國汽車召回實施的重要方式。2023年實施OTA召回6次，涉及車輛117.3萬輛，比2022年大幅增加32.2%。

根據中國汽車工業協會發布，中國大陸2023年汽車銷量3009.4萬輛，年增12%。其中，新能源汽車賣出949.5萬輛，大幅增長37.9%，市占率提升到31.6%。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130313