中國外長王毅訪澳 官媒：有利於打破美對中圍堵

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（中央社記者李雅雯台北18日電）中共中央政治局委員、中國外交部長王毅訪問紐西蘭、澳洲。中國官媒剖析，中澳關係穩定發展有利於雙邊經貿關係、地區穩定和平，也有利於打破美國對中戰略圍堵。

王毅17至21日期間先後訪問紐、澳，他將於20日抵達坎培拉，與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）展開「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue）；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）預告，將對取消中國葡萄酒傾銷稅展開討論。

中國官媒環球時報今天報導指出，王毅這次出訪為中國外交部長相隔7年再度訪問紐、澳兩國，王毅甫於「兩會」一結束出訪，這釋放出了積極訊息，今年恰逢中紐、中澳建立全面戰略夥伴關係10週年，王毅的出訪拉開今年中國與紐、澳兩國高層交往的序幕。

中澳關係逐漸走出前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）時代「死胡同」，澳洲在政治上停止對中國「麥克風外交」和「妖魔化抹黑」，在經濟上不再將經貿爭議政治化；不過澳洲堅持AUKUS合作，紐西蘭也考慮加入，這將是中紐、中澳關係的課題。

報導引述華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘的意見表示，紐、澳為亞太地區重要國家，中國也是紐、澳第一大交易夥伴，中紐、中澳關係穩定發展不僅有利於雙邊經貿關係，對於地區穩定和平也是好事。

陳弘指出，艾班尼斯政府2022年上台後推動中澳關係改善，從G20峇里島峰會到去年艾班尼斯訪問中國，兩國關係全面逆轉，達到基本穩定，經貿等問題也得到解決或正在展開協商對話。

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陳弘表示，澳洲作為美國盟友和五眼聯盟成員，中澳關係改善有特殊意義，雖然澳洲在一些問題上與中國的認知和政策存在相悖處，不過雙方可以透過對話妥善地管控分歧，這對於消除地區、全球的不確定性和衝突有重要意義，也給盲目追隨美國霸權戰略的國家一些提醒。

報導另外引述一名研究亞太問題匿名中國學者的看法指出，儘管澳洲堅持AUKUS相關討論上的立場，不過現況仍有別於幾年前，彼時莫里森執政時，澳洲是美國在亞太地區圍堵中國的急先鋒；中澳改善關係有利於打破美國的對中戰略圍堵。（編輯：周慧盈）1130318