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電價4月起估平均調漲11% 逾9成住宅漲5%、產業最高調25%
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陸配網紅紀錄台灣生活 海基會課程助攻頻道經營

2024/3/21 21:33（3/21 21:41 更新）
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海峽交流基金會（海基會）21日舉辦「陸配網紅研習課程」，協助陸配YouTube頻道經營者提升頻道經營效益，課程內容包括建立個人特色品牌、提升影片質感剪輯技巧、突破頻道成長瓶頸行銷策略與操作等3大部分。（海基會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年3月21日
海峽交流基金會（海基會）21日舉辦「陸配網紅研習課程」，協助陸配YouTube頻道經營者提升頻道經營效益，課程內容包括建立個人特色品牌、提升影片質感剪輯技巧、突破頻道成長瓶頸行銷策略與操作等3大部分。（海基會提供）中央社記者李雅雯傳真 113年3月21日
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（中央社記者李雅雯台北21日電）海基會今天為陸配網路YouTube頻道經營者舉辦「陸配網紅研習課程」，邀請社群媒體經營專長講師，傳授陸配創作者提升網路頻道經營成效，發揮更大影響力。

海峽交流基金會（海基會）今天舉辦研習活動，協助陸配頻道經營者提升頻道經營效益，課程內容包括建立個人特色品牌、提升影片質感剪輯技巧、突破頻道成長瓶頸行銷策略與操作等3大部分。

海基會副董事長兼秘書長邱垂正表示，很多陸配網紅經營YouTube頻道，透過影片紀錄、分享在台生活，不管是文化衝擊或生活習慣差異，相關議題討論經常可引起共鳴與迴響，陸配彼此透過影片分享，也能認識與自身權益相關的大小事。

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邱垂正期待，經過這次研習課程，陸配網紅可以做出更多精彩影片、發揮更大影響力；海基會是「陸配的娘家、大家的後盾」，除了扮演資訊提供與諮詢服務的角色外，也希望借重網路社群影響力，讓海基會的服務網絡進入到更多陸配家庭。

邱垂正強調，歡迎陸配隨時反映在台生活所遇到的任何問題，「海基會一定會盡全力提供協助，幫助大家解決困難」。（編輯：邱國強）1130321

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