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中國論文出現疑似ChatGPT用語 校方：正在調查

2024/3/22 17:45
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（中央社台北22日電）中國地質大學（北京）近期傳出，該校教授署名發表的論文疑似出現ChatGPT常用語，被質疑用人工智慧寫論文。校方今日回應稱，該論文內容及研究數據為真，是否有借助人工智慧，目前正在調查。

中國地質大學（北京）教授劉艷改日前與他校教授，在「Surfaces and Interfaces」期刊發表論文，在論文介紹部分，第一行出現疑似ChatGPT口吻的提示句，意思為「當然，這是與主題相關可參考的介紹」（Certainly, here is a possible introduction for your topic），引發中國網友熱議。

據海報新聞，中國地質大學（北京）黨委宣傳部工作人員今日回應稱，劉艷改確實為該校教授，這篇論文的數據和內容屬實，並非造假。但關於論文出現疑似ChatGPT用語的問題，目前正在調查。

據紅星新聞，該期刊公司愛思唯爾（Elsevier）客服工作人員回應稱，公司對此事件高度重視，已與相關部門溝通對接。

劉艷改被質疑借助ChatGPT撰寫論文，若情況屬實，依照中國全國人大常委會去年提請審議的「學位法」草案，若未來通過立法，她可能得負起法律責任。

據央視報導，「學位法」草案將針對利用人工智慧代寫學位論文等行為，規定相應法律責任。

中國地質大學（北京）材料科學與工程學院官網顯示，劉艷改自2004年於該校擔任過講師、副教授，並於2012年擔任教授，且自2006年9月擔任材料工程教研室主任至今。她負責教研室教學組織及「材料科學與工程」專業建設和和學科建設，過去還曾是英國劍橋大學材料科學與冶金系的訪問學者，並指導過碩博士生共35人。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130322

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