香港長和：李澤鉅不再擔任聯席董事總經理

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（中央社台北22日電）香港長江和記實業（長和）公司今晚公布，李澤鉅不再擔任集團聯席董事總經理，但將繼續擔任公司主席兼執行董事。李澤鉅昨天在長實業績記者會表示，香港「千萬、千萬」不要失去國際金融中心地位。

據香港經濟日報，長和公布，李澤鉅不再擔任集團聯席董事總經理，但將繼續擔任公司主席兼執行董事；72歲老臣霍建寧獲委任為公司副主席，也同樣不再擔任公司集團聯席董事總經理，但將繼續擔任公司執行董事。

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身兼長實集團主席的李澤鉅21日在業績記者會上，被問到對香港近年整體經濟發展的評價時，輕嘆一口氣，指過去幾年香港經歷一項又一項「壓力測試」，從2019年「社會事件」、2020年後面對疫情，當前經濟也不容易，形容「香港人挺辛苦」。

李澤鉅又表示，香港未來發展很視乎政府如何應對，世界只有幾個真正的國際金融中心，香港在過去很多年成為其中一個，「千萬、千萬不要失去這個地位」。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130322