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金門胡姓士官仍遭滯留 中方同意家屬探視

2024/3/25 12:44
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（中央社記者張已亷金門縣25日電）中國國民黨籍立法委員陳玉珍今天表示，原則上中國大陸方面已同意安排家屬前往探視目前仍遭滯留在對岸的25歲陸軍胡姓士官，但相關期程與細節還要進一步確認。

她說，尊重家屬想法及對方安排，細節還需討論，不會讓胡姓士官滯留太久。

胡姓士官及40歲吳姓釣客17日乘波特船出海釣魚失聯，漂到中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲；吳姓釣客已返家。

陳玉珍上午從中國搭船回金門，於水頭碼頭接受媒體聯訪表示，她23日就前往福建拜訪、聯繫相關單位，轉達家屬想探視的訴求。

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至於中國做法是否可能與「人質外交」策略有關，陳玉珍說，胡姓釣客未如實說明身分，才需多些時間進一步核實，不是「人質外交」手段，建議雙方政府要持續釋出善意，才不會增加胡姓釣客返回金門困難度。

中國國務院台灣事務辦公室22日說，胡姓男子為台灣軍方現役人員，未如實說明身分，且「編造虛假職業信息（訊息）有意隱瞞」，有關部門需進一步核實了解相關情況。（編輯：李明宗）1130325

#中國
#金門縣
#陳玉珍
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