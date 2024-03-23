金門釣客迷航返抵料羅港 母子重逢激動相擁

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（中央社記者洪學廣金門縣23日電）金門胡姓、吳姓釣客出海釣魚失聯，遭中國海警尋獲。吳姓釣客今天中午搭著海巡艇抵達料羅碼頭，一上岸後隨即與等候多時的母親激動相擁，吳母更準備豬腳麵線去霉運。

中國海警在完成吳姓釣客與其駕駛的波特船移交給廈門海事局作業後，雙方中午12時許完成人船移交，吳男則搭乘海巡署百噸級巡防艇返抵金門料羅港。吳母跟胡母、金門縣長陳福海、副議長歐陽儀雄、金門縣立委陳玉珍也在碼頭等候接人，吳男中午1時10分下船後看到母親忍不住激動相擁，吳母更是感動落淚。

陳福海下午也前往吳男住處探視，了解吳男跟2名釣客家屬需求，並傳達會持續協助幫助仍滯留中國的胡男返鄉。

吳男接受媒體聯訪相當低調，表示感謝陳玉珍、金門縣府、海巡的協助，讓他能平安返家。吳母則透露，這幾天兒子都有打電話回來報平安，相當感謝中方的協助救援；胡母則在現場同時向立委與媒體發聲，表達想到中國探視的請求，陳玉珍當場表示會持續向中方轉達、爭取。

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陳玉珍表示，同行的胡姓釣客因還需要一點調查時間，如果可以將親自前往中國探視，協助胡男能早日返金。吳姓、胡姓釣客被中國救起，並獲得國台辦、福建省台辦、海事與海警等相關單位妥善照料與聯繫，家屬都相當感謝，相信這會是兩岸堆疊善意開始，有助未來彼此的和平發展。

金門縣金沙鎮25歲胡姓、40歲吳姓釣客17日出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲。中國大陸國台辦證實，已將民間人士身分的吳男返送金門，但胡姓男子為台軍方現役人員，未如實說明身分，且「編造虛假職業信息（訊息）有意隱瞞」，有關部門需進一步核實了解相關情況。（編輯：黃世雅）1130323