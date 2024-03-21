金門釣客迷航遭中國尋獲 陳福海釋善意盼盡快接返

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（中央社記者洪學廣金門縣21日電）金門金沙2名釣客出海釣魚迷航至中國迄今未歸，2人仍被留置中國海警船上，令家屬相當憂心。縣長陳福海盼對岸儘速讓金門鄉親返家，縣府已準備好漁船隨時接人。

金門縣金沙鎮2名釣客17日出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至中國泉州圍頭海域，雖國台辦在隔天就告知將盡快安排人船返回金門，但直至今天仍被留置在中國海警船上，令釣客家屬相當憂心。

陳福海今天表示，2名鄉親是單純休閒海釣，因天氣驟變才不慎迷航，盼對岸有關單位能儘速讓金門鄉親返家，縣府也準備好水試所漁船，能隨時前往指定海域將人帶回，希望盡快讓事件落幕，完善兩岸針對海域突發險情共同營救的人道精神與互助情誼。

縣府大陸事務辦公室透露，陳福海在得知2人平安無虞後向金門海巡隊表示將全力協助人員接返，並透過管道向國台辦、福建省台辦傳達金門鄉親謝意，希望對岸有關單位能儘速安排2人返回金門，除了讓家屬安心，也可以讓相對不平靜的兩岸關係增添和善氛圍。

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陳福海再次呼籲，盼中國有關當局能以最快程序安排2名海釣不慎迷航的金門鄉親返家，為兩岸交流守望互助譜寫暖意，彰顯金門與福建間長久以來綿密交融的情誼。

此外，海巡署金門海巡隊也呼籲，海巡與中方多年來建立海上搜救合作模式，基於人道救援互助，有一直持續保持良好聯繫，也將持續協調處理中，希望不拘形式儘速讓釣客回到金門，讓焦急苦候家屬安心。後續若接獲中方通知，也將立即派艇協處人員接駁事宜。（編輯：謝雅竹）1130321