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金門釣客迷航23日將先送回1人 陳玉珍慰訪家屬

2024/3/22 21:45（3/22 22:22 更新）
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金門縣金沙鎮25歲胡姓、40歲吳姓釣客日前出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲，且滯留多天，中國將先送回民間人士身分的吳男，預計23日返抵；國民黨立委陳玉珍（藍鞋者）22日下午也探視釣客家屬，請家屬不必擔心。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月22日
金門縣金沙鎮25歲胡姓、40歲吳姓釣客日前出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲，且滯留多天，中國將先送回民間人士身分的吳男，預計23日返抵；國民黨立委陳玉珍（藍鞋者）22日下午也探視釣客家屬，請家屬不必擔心。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月22日
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（中央社記者洪學廣金門縣22日電）金門胡姓、吳姓釣客出海釣魚失聯，被中國海警尋獲滯留多天。中國今天證實將先送回民間人士身分的吳男，預計明天返抵。立委陳玉珍也探視釣客家屬，請家屬不必太擔心。

金門縣金沙鎮25歲胡姓、40歲吳姓釣客17日出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至中國泉州圍頭海域被中國海警尋獲。中國大陸國台辦今天證實，已將民間人士身分的吳男返送金門，但胡姓男子為台軍方現役人員，未如實說明身分，且「編造虛假職業信息（訊息）有意隱瞞」，有關部門需進一步核實了解相關情況。

知情人士指出，經民間單位協調，中方預計明天透過民間管道，將吳男平安送返金門，詳細時間地點仍待定。

國民黨籍立委陳玉珍下午獲悉後馬上從台灣飛抵金門，並先前往金門縣金沙鎮拜訪吳男跟胡男家屬，吳男母親更準備好豬腳麵線跟淨爐，要給愛子去霉運，並提到從小看著胡男長大，想到胡男待在異地就很擔心。

陳玉珍則安慰家屬，中方會善待胡姓釣客，不管是所需的衣物或藥物都會全力協助，請家屬不必擔心，但返鄉還需要走一些程序，也需要一段時間，也很感謝中方釋出善意，基於人道主義，也希望中方能開放探視胡男。（編輯：黃世雅）1130322

#中方
#中國海警
#金門縣
#陳玉珍
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