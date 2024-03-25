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北京清華大學破除內捲 設巔班培養顛覆性人才

2024/3/25 15:44
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（中央社台北25日電）中國青年內捲激烈而躺平風氣蔓延，位於北京的清華大學致力於破除內捲和日益功利化的大學教育，近日創設「巔班」以培養顛覆性創新人才，卻因巔與癲發音相同而被挖苦奚落。

綜合中國極目新聞等媒體24日報導，清華大學成立虛擬巔班，因班級名稱特別引發熱議，清華大學教務處回應，全稱是「顛覆性創新人才培養項目」，所以班級取名巔班。

報導指出，「顛覆性創新人才培育計畫」鼓勵和促進從創新想法到實現的學生自主探索式學習，破除本科教育中的功利化和內捲現象，以探索顛覆性創新人才培育新模式。

即因班級名稱獨特，不少網友揶揄這是學校在玩梗，緊跟熱詞，也有人質疑這命名過於誇張，甚至批評不尊重教育。

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報導稱，校方解釋，「巔班」蘊含另個深刻含義，因「巔」字本身具有頂部、頭部的意涵，代表著巔峰、突破和超越，寓意學生在學術和科研領域勇於攀登高峰、不斷追求卓越的精神。

不過這項立意甚佳的方案，因巔與癲發音相同還是被冷嘲熱諷：「這世界越來越癲」、「巔峰的巔不是瘋癲的癲，各位」、「為什麼不叫創新班，我高中的時候就有普通班、外語班、創新班。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130325

#中國
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