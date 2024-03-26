香港法院頒令南海控股主席于品海破產

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（中央社記者張謙香港26日電）網媒「香港01」的母公司、香港南海控股有限公司主席于品海因為欠債，今天被香港高等法院頒令即時破產。

去年10月，于品海被中國建設銀行旗下公司向高院申請破產，于品海此前遭追討港幣4.16億元（新台幣17億元）。

本地媒體今天引述法庭消息指出，高院早上開庭處理有關破產呈請，于品海沒有到庭，同時要求押後聆訊，但法庭指南海控股規模龐大，需要即時回應。

代表債權人的資深大律師反對押後聆訊，表示債權人去年7月已送達法定要求償債書，但一直石沉大海。

據報導，高院法官指于品海到最後一刻才申請押後聆訊，卻未能提供理據，因此拒絕押後聆訊，頒令于品海即時破產，兼要支付懲罰性訟費。

南海控股為香港交易所上市公司，但由於身陷債務問題，去年底已遭取消上市地位。

據港媒去年報導，于品海原本持有南海控股59.25%股權，當中45.82%已由德勤接管，他只保留13.43%的南海控股，市值3.23億元。

據公開資料，于品海在港出生，早年從加拿大回流香港，先後在信報、財經日報等媒體擔任編輯及專欄作家，其後他與第三者接辦明報，之後當選香港報業公會主席，創辦現代日報，並收購亞洲週刊，但這些媒體最終都易手或關閉。

他過往還曾創辦傳訊電視，又投資電影、電影院，以及收購多維新聞網。

2015年，于品海籌辦網媒「香港01」，翌年1月投入運作，「香港01」成為南海控股旗下公司，至今仍然運作。（編輯：陳鎧妤）1130326