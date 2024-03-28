美中高層通話談台灣 中國外交部：闡明嚴正立場

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（中央社台北28日電）美中關係再陷低潮，美國副國務卿康貝爾昨天與中國外交部副部長馬朝旭通電話，強調維護台海、南海及朝鮮半島和平穩定的重要性。中國外交部今天說，馬朝旭重點就台灣、經貿科技、涉港、南海等問題闡明了中方「嚴正立場」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）27日指出，康貝爾（Kurt Campbell）強調維護台海、南海及朝鮮半島和平穩定的重要性。他與馬朝旭通話是持續性作為的一環，目的在於維持美中溝通管道順暢，並負責任地管理雙邊競爭。

米勒並指出，康貝爾與馬朝旭討論一系列對美中關係重要的議題和其他區域及全球問題，包括雙邊分歧的領域及合作面向。康貝爾也表達對中國支持俄羅斯國防工業的疑慮。

兩人通話後，中國外交部昨天僅表示，馬朝旭應約與康貝爾通電話，雙方就當前中美關係及共同關心的國際和地區問題交換了意見。

據央視新聞，中國外交部今天下午舉行例行記者會，中國外交部發言人林劍答覆記者相關提問時表示，馬朝旭在通話表示，兩國元首在舊金山成功會晤，開闢了「舊金山願景」，雙方要落實好元首會晤的重要共識和成果，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

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林劍說，馬朝旭重點就台灣、經貿科技、涉港、南海等問題闡明了中方「嚴正立場」，要求美方確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，「尊重中國核心利益」；停止將經貿科技問題政治化，泛安全化；停止在涉港問題上說三道四；為維護南海和平穩定發揮建設性作用而不是相反。

他說，馬朝旭還就朝鮮半島及烏克蘭危機表明了中方的原則立場。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130328