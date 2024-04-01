美報告：中國農產品及部分政策 存在貿易壁壘

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（中央社台北1日電）美國之音報導，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）29日發布「2024年對外貿易障礙評估報告」（NTE），點名中國在農產品、非市場政策以及數據政策等構成貿易壁壘。

首先在農產品方面，報告指出，中國一系列農產品和食品存在「不透明且繁瑣」的出口商設施和產品註冊要求。且作為受高致病性禽流感影響的地區之一，其家禽產品貿易沒有遵守「基於科學和風險的標準和承諾」。

其次，報告直指中國存在非市場經濟和貿易障礙，中國政府主導產業政策，並為中國企業提供不公平的競爭優勢，包括大規模的財政支持、監管和其他優惠，以及旨在使外國競爭對手處於不利地位的正式和非正式政策和做法。

報告並指出，中國政府的支持措施，使得許多領域出現嚴重且持續的產能過剩，例如鋼鐵、鋁和太陽能，這種行為嚴重扭曲和擾亂市場。

報告中還列出了中國和俄羅斯等一系列國家存在的有問題的數據政策說，數據政策被利用來推進「國家的侵入行為」。例如，這些政府可以利用數據在地化政策來監視人民、干涉勞工權利，或以其他方式損害公民和政治自由。

除中國外，美國之音報導還指出該報告刪減了一些往年涵蓋的非關稅、數位貿易方面的貿易壁壘定義。如歐洲數位市場法案、歐盟人工智慧法案、澳洲和加拿大的網路新聞稅等法規不再被列為貿易壁壘。然而這作法招致代表美國跨國公司和技術企業的協會的不滿。

美國電腦與通訊工業協會（Computer & Communications Industry Association）總裁兼執行長舒列奧斯（Matt Schruers）在聲明中表示，在數位貿易壁壘方面退縮，將使美國的全球競爭力和供應鏈韌性將受到嚴重影響。

但倡導消費者權益的非政府組織公共公民（Public Citizen）則支持這一做法，並表示，應該補充貿易政策，而不是破壞公共利益，將這些新法規列為貿易壁壘是沒有任何道理的。（編輯：廖文綺/邱國強）1130401