英媒：中國希音遊說撒幣逾6千萬 力拚紐約上市

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（中央社台北1日電）中國快時尚零售商希音去年獲利逾20億美元，目前正靜待中國證監會等部門核准於紐約和倫敦上市。英國媒體報導，希音拚紐約上市，去年9個月撒幣近200萬美元（約新台幣6300萬元）遊說打通關。

金融時報（FT）3月31日報導，4個與希音（Shein）關係密切的消息來源指出，去年這家線上快時尚零售商獲利逾20億美元創新高，商品交易總額達450億美元。希音創立於中國，目前總部遷至新加坡。

金融時報取得的財報顯示，希音2022年的淨利是7億美元，2021年則是11億美元。

至於競爭對手瑞典零售服飾巨擘海恩斯莫里斯（H&M），以及西班牙Inditex集團的品牌颯拉（Zara），近期財年的獲利分別是8億2000萬美元和58億美元。

對於在中國創立、但此後赴海外閃避地緣政治緊張的企業而論，這回希音赴海外初次公開募股IPO，北京的態度被視為風向指標，尤其此前科技業曾被強力監管，當局最後的決定，也可測試北京是否允許中企赴華爾街籌資。

兩個熟知希音申請赴海外IPO進度的消息來源說，預料數週內，中國證券監督管理委員會和中國國家互聯網信息辦公室將首肯。儘管如此，希音仍不敢掉以輕心，且美方是否也願意核可更是重要關鍵。

尤其這家快時尚業者避免被課進口稅，直接空運中國商品給美國消費者，因此希音力推IPO期間，營運模式日益被嚴格檢視，於是他們積極在華府打通關。公告的紀錄顯示，去年9個月裡，斥資於遊說撒幣近200萬美元。

另一方面，雖然希音總部遷至新加坡，所有的銷售都是在海外交易，但歸根結柢這家網路零售商創立於江蘇南京，而且大部分的營運還是在中國境內，以致美國國會議員屢屢抨擊希音在中國龐大的經營版圖。

像是美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）今年2月曾致公開信，呼籲美國證券管理委員會主席詹斯勒（Gary Gensler），「要求希音徹底公開公司結構，還有他們與中國政府和中共的關係」。

另據美國之音（VOA）今天報導，因快時尚電商希音席捲歐美，喚醒各國警覺「去風險」。

報導指出，中國市場研究集團（CMR）執行董事卡文德（Benjamin Cavender）說，中國的電商對歐美帶來很大的市場壓力，因此了解他們如何運作供應鏈及監督供應商，格外重要。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130401