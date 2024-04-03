中國放寬汽車貸款政策 金融機構自行決定貸多少

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（中央社記者張淑伶上海3日電）中國官方為促進消費、推動汽車以舊換新，要求金融機構在風險可控前提下，自行確定自用傳統動力汽車、自用新能源汽車最高貸放比例，二手車貸款最高貸放比例則為70%。

中國人民銀行網站今天發布，人行及國家金融監督管理總局3月28日聯合印發「關於調整汽車貸款有關政策的通知」。除了自用車和二手車，並規定商用傳統動力汽車貸款最高發放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發放比例為75%。

這項通知鼓勵金融機構結合新車、二手車、汽車以舊換新等細分場景，加強金融產品和服務創新，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金，更好支持合理汽車消費需求。

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這項通知明確了各金融機構在依法合規、風險可控前提下，結合機構自身汽車貸款投放政策，根據借款人信用狀況、還款能力等，合理確定汽車貸款具體發放比例、期限和利率。

中共總書記習近平2月間在中共中央財經委員會議上提出，要推動新一輪「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」。中國國務院隨後在3月中旬印發相關的行動方案，其中，推動「汽車以舊換新」便是重點工作之一，並訂定二手車交易量較2023年成長45%的目標。（編輯：邱國強）1130403