更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽
生活

不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國放寬汽車貸款政策 金融機構自行決定貸多少

2024/4/3 17:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海3日電）中國官方為促進消費、推動汽車以舊換新，要求金融機構在風險可控前提下，自行確定自用傳統動力汽車、自用新能源汽車最高貸放比例，二手車貸款最高貸放比例則為70%。

中國人民銀行網站今天發布，人行及國家金融監督管理總局3月28日聯合印發「關於調整汽車貸款有關政策的通知」。除了自用車和二手車，並規定商用傳統動力汽車貸款最高發放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發放比例為75%。

這項通知鼓勵金融機構結合新車、二手車、汽車以舊換新等細分場景，加強金融產品和服務創新，適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金，更好支持合理汽車消費需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這項通知明確了各金融機構在依法合規、風險可控前提下，結合機構自身汽車貸款投放政策，根據借款人信用狀況、還款能力等，合理確定汽車貸款具體發放比例、期限和利率。

中共總書記習近平2月間在中共中央財經委員會議上提出，要推動新一輪「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」。中國國務院隨後在3月中旬印發相關的行動方案，其中，推動「汽車以舊換新」便是重點工作之一，並訂定二手車交易量較2023年成長45%的目標。（編輯：邱國強）1130403

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.15