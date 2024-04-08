經濟學者：中國網路企業高科技含金量不高

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（中央社台北8日電）經濟學者沈凌針對中國網路企業是否是高科技公司提出質疑，他將幾間中國企業與美國同行相比，發現他們的研發經費遠不及美國企業，認為中國網路企業沒有什麼高科技特質在內。

德國之聲中文網7日刊登沈凌的評論文章「中國網路企業是高科技公司嗎？」他懷疑將網路企業與高科技企業畫上等號是偽命題，並將中國幾間網路公司與相對應的美國企業做對比。

沈凌發現，美國網路企業通常是一家獨大，而中國則會有數家競爭，競爭程度遠大於美國，導致利潤率低，連帶研發費用也低。以經濟學角度而言，位於低端的企業主動拉開與先進企業的差距，瓜分低端市場，要比直接去和先進廠商場市場合算。

從財報上也可以證實此現象，沈凌比較幾間企業最新年度財報發現，中國幾間網路公司的研發費用都低於美國企業。

例如電商領域，亞馬遜（Amazon）的年營收是中國京東、阿里巴巴、拼多多三家總和的1.83倍，但研發費用是三家總和的7.12倍。沈凌認為，亞馬遜和中國三家電商公司恐怕不是同一類比較對象，是不是高科技企業還得另說，畢竟研發費用是高科技企業的基本指標之一。

搜尋引擎公司差異則更大，谷歌（Google）的年營收是百度的16倍，研發費用是13.13倍，這個差距在過去10年間擴大了30%到60%。

社群網路領域的騰訊則略好一點，雖然與臉書（Facebook）相比，臉書年營收是騰訊的1.55倍，研發費用是4.2倍，但這個差距在過去10年間大約縮小了10%。而近年在中國異軍突起的字節跳動則沒有公布研發費用等財報細節，難以比較。

沈凌認為，中國的網路公司無論從營收或研發費用來講，都遠不及美國同業。如果美國網路公司算得上是貨真價實的高科技公司，那麼中國同行或許真的只是一個壟斷平台，並沒有什麼高科技特質在內。

但也是有中國企業研發經費較美國企業高的案例。如華為對比蘋果（Apple），蘋果年營收是華為的2.1倍，淨利潤是6倍，但華為研發費用是蘋果的1.1倍。不過美國對華為的打壓，使這兩年差距重新擴大。

另外在新能源車領域，中國的比亞迪比上特斯拉（Tesla），比亞迪營收是特斯拉的90%，但研發經費是特斯拉的140%。

沈凌是德國波昂大學經濟學博士，現執教於上海華東理工大學商學院。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130408