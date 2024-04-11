港媒批評大陸地方政府管天管地管空氣

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（中央社記者張謙香港11日電）香港媒體今天刊文批評，中國大陸一些地方政府或無權的居民委員會甚麼都管，嘲諷為「管天管地管空氣」。

香港星島日報在一篇文章中指出，最近有長輩返鄉，感嘆大陸農村衰敗，包括壯丁紛紛進城打工，留下來的多是老人和小孩，早年計畫生育的惡果浮現。

與此同時，計畫生育令男女失衡，有的青年娶不到老婆。

文章並表示，在大陸農村，不少村民無所事事，一些人嘗試養豬，卻遭地方政府禁止，「豬也不給養了，說要建設社會主義新農村，會影響環境」。

文章指出，幾千年來，農村養豬是非常普遍的事，說禁就禁，「真是管太多了」。

更甚的是，近日重慶市南川區某居委會據稱為了「遏制濫辦宴席的不良風氣」，下發通知，要求居民只可辦婚宴、喪宴，且要提前10天向居委會報備，「也真是管天管地管空氣」。

文章表示，在大陸個別地方，特別是農村地區，濫辦酒席之風確實盛行，甚至有人藉機斂財，傷害親友感情，造成鋪張浪費，官方為此倡導移風易俗，婚事新辦，喪事簡辦，是可以理解的，也可以減輕民眾的負擔。

但是，法律沒有禁止民眾辦酒席，更何況居委會只是群眾自治組織，無權干預。

文章質問：「我有錢任性，天天流水席大宴賓客，燒幾萬塊紙錢給祖宗，關你甚麼事？為何需提前報備？這根本已經涉嫌濫用職權，超越法律界限。」

文章認為，目前大陸經濟下行，消費不振是其中原因，官方正千方百計提振消費，有的地方甚至派消費券，一些地方政府卻禁止人家花錢，愚蠢至極。

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據說，眼見引發民憤，重慶南川區官方近日在通報中承認，轄區個別街道社區在執行工作過程中對政策的理解存在偏差，存在工作方式「簡單化」和「一刀切」等問題，已經叫停。

但文章指出，重慶這一鬧劇並非個別現象，近年大陸就出現一個名詞，叫做「農管」，全稱「農業綜合行政執法隊」，原來職責是打擊假冒偽劣種子、農藥等害農的違法行為，但個別地方的「農管」卻全面管治，「養豬養羊管，焚燒秸稈管，自家院子裏晾曬衣物也管」。（編輯:陳鎧妤）1130411