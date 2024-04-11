北京市委常委莫高義 接任中國國務院新聞辦主任

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（中央社台北11日電）前中國國務院新聞辦主任孫業禮去年底擔任文旅部長後，接任人選備受矚目，今天國務院官網發布消息，由中共北京市委常委莫高義出任，他曾長期在廣東省宣傳部門任職。

據星島日報報導，莫高義今年60歲，為湖北人，曾在華中師範大學、中山大學學習，之後在廣東省社會主義學院任教。1993年調進中共廣東省委外宣辦後，長期在廣東省宣傳部門任職，先後擔任中共廣東省委宣傳部副部長，南方報業傳媒集團黨委書記、管委會主任，南方日報社社長，南方報業傳媒集團有限公司董事長、黨委書記等職務。

此後，擔任過中共廣東省韶關市委書記、中央紀委國家監委宣傳部部長職務、中央紀委國家監委駐人民日報社紀檢監察組組長，並在2021年擔任中共北京市委常委、宣傳部部長。

據國務院新聞辦公室網站顯示，莫高義1964年生，擁有歷史學博士學位，目前擔任國務院新聞辦公室主任、中央宣傳部副部長。

另外，這次國務院也發布其他人事異動，包括任命龍騰為科學技術部副部長；劉忠義、胡彬郴為公安部部長助理；于會文為生態環境部副部長；吳朝暉為中國科學院副院長。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130411