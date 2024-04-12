中國公布第3個「國九條」 強力監管股市防風險

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（中央社台北12日電）中國股市先前重挫，今天官方發布相隔10年的第3個「國九條」，以強力監管股市防範風險。與前兩個相較，官方這次強調堅持和加強黨對資本市場工作的全面領導，打造監管鐵軍嚴打操縱市場及處理股市波動機制問題。

中國國務院4月12日發布「國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見」，全文共9個方面，被稱為「國九條」。這次是繼2004年、2014年兩個「國九條」之後，中國國務院再次提出的資本市場指導性文件。

今天推出的「國九條」包括：未來5年資本市場任務明確；嚴把發行上市准入關，完善發行上市制度；嚴格上市公司持續監管；加大退市監管力度；加強證券基金機構監管；加強交易監管；大力推動中長期資金入市；全面深化改革開放及推動形成促進資本市場高質量發展的合力。

據官網發布，中國證監會主席吳清今天受訪時表示，相較前兩次「國九條」，這次特點首先是充分體現資本市場的政治性、人民性。「強調要堅持和加強黨對資本市場工作的全面領導」，堅持以人民為中心的價值取向，更加有效保護投資者特別是中小投資者合法權益。

其次是充分體現強監管、防風險、促高品質發展的主線。要堅持穩為基調，嚴監嚴管，以資本市場自身的高品質發展更好服務經濟社會高品質發展的大局。

第三，針對去年8月以來股市波動暴露出的制度機制、監管執法等方面問題，及時回應投資者關切，推動解決資本市場長期積累的深層次矛盾，加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。

吳清進一步說明，在強監管方面，將構建全方位、立體化資本市場監管體系，全面落實監管「長牙帶刺」，上市公司監管要突出全鏈條監管和提升上市公司投資價值，圍繞「嚴把上市關、嚴格持續監管、加大退市監管力度」3個方面。

另在防範風險方面，他說，將從維護市場平穩運行、防範化解重點領域風險、健全預期管理機制、統籌開放與安全等方面提出一系列機制安排和政策舉措。特別是要增強資本市場內在穩定性，完善風險監測處置機制，著力穩信心、穩預期。

香港經濟日報今天報導，中國為救市，官方針對股市波動暴露的制度等問題提出要嚴打操縱市場、及惡意做空，並提高上市門檻、完善退市機制等。

中國股市前期跌跌不休，美國駐中國大使館微博帳號一度成為中國網友留言宣洩的去處。今年2月，證監會主委易會滿被免職，由強硬監管聞名的吳清接任。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1130412