中國強化監管量化基金 防範證券交易風險

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（中央社台北15日電）今年2月間，中國多家量化基金投資機構因異常交易造成證券市場動盪，隨後被開罰。據路透社報導，中國監管部門正進一步強化對量化基金監管，日前更舉行針對量化基金的合規培訓，以防範交易風險。

今年2月，中國部分量化私募基金投資機構透過在短時間內大量異常交易獲取利潤，令證券市場發生「量化地震」，此舉引起官方關注，監管部門進一步開罰。

路透15日報導引述熟悉中國監管機構的相關人士指出，官方正進一步強化對量化基金監管，以防範交易風險。然而監管機構也正面臨如何在「效率」與「公平」之間維持平衡。

報導指出，中國證監會主席吳清2月7日走馬上任後，隨即祭出多項監管措施打擊違法交易與空頭行為，其中更對量化基金賣股祭出懲處。他在3月6日的一場記者會強調「必須高度重視公平性，特別是在以中小型投資者為主體的市場」。

中國主要量化基金之一的「寧波靈均」，2月下旬就因為在「單日、短時間」內賣出上海及深圳股市合計人民幣25.67億元（約新台幣112億元）股票，被視為異常交易行為而遭罰。

隨後，上海維萬私募基金也被控「利用不正當手段規避交易所交易限額制度，超限交易」的方式獲利，而被開罰。

中國官方強化監管的同時，也藉由合規訓練對量化基金投資機構「示警」。

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報導引述2名知情人士透露，在2月29日，中國上交所和深交所共同在深圳舉行「合規培訓」，共有28間中國主要的量化基金投資機構參與。「由於當時寧波靈均的事件剛發生，因此合規成了首要任務。」

知情人士形容，這樣的培訓「既是訓練，也是警告」，對於投資機構而言，自然是直接與監管部門溝通的好機會；而監管部門則敦促與會的機構應該加強風險控制，對「欺騙」和「拉高拋售」等不當行為提出警告。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1130315