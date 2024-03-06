中國國家隊救市力道可能放緩 兩會後陸股壓力再現

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（中央社台北6日電）中國國家隊從農曆年前投入大筆資金支撐股市，三大指數走強近1個月。但投行分析，「兩會」後國家隊入市力道將會放緩，加上取消總理記者會令投資人擔憂市場透明、國務院決策可預測性，股市壓力將再浮現。

香港經濟日報報導，投資銀行傑富瑞集團（Jefferies Group）最新分析報告指出，中國政府工作報告訂出經濟成長率5%的目標符合預期，但是投資者更加關注中國要如何達成目標。在工作報告中所提出的優先順序是工業升級、以消費提升本土需求和投資，整體沒有太大驚喜，難以帶動股市在反彈1個月後進一步走強。

報告提到，「中國國家隊」約在1月中旬時進場救市，並在量化基金規模收縮、融券規模回到2020年水準等因素交疊之下，國家隊的「購買力」在2月下旬大幅減少。市場投資者的投資決策也因此轉趨保守。

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同時，中國證監會新任主席吳清在2月初上任後，當時一般預料會有更多支持資本市場，並推出寬鬆政策，這些情緒都令中國股市在兩會舉行前反彈。隨著上海證券交易所綜合股價指數（滬指，上證指數）近期重新站穩3000點，「國家隊」在兩會後繼續購買的機率已降低。

分析並指出，在兩會後，中國股市下跌的壓力將會加大，因為中國不再舉行總理記者會，投資者擔憂中國的透明度降低、國務院決策可預測性下降。此外，企業可能會趁大環境不佳，在即將來到業績季節「翻舊帳」，將減值損失計入當期損益，影響股價表現。（編輯：吳柏緯/邱國強）1130306