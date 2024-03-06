吳清首亮相自稱菜鳥 指證監會最重要是保護投資者

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（中央社記者張淑伶上海6日電）在陸股波動中接任中國證監會主席的吳清，今天首度公開亮相，自稱還是「菜鳥級」。他強調，保護投資者權益是證監會最重要的任務，將從嚴監管市場，對各種違規行為「露頭就打」。

吳清2月7日接任中國證監會主席，明天將滿一個月。

據央視新聞直播，中國14屆全國人大二次會議經濟主題記者會6日下午召開，吳清回答記者提問時說，到這個崗位還沒有滿月，還是菜鳥級，目前主要是「邊學邊幹」，以學為主。

吳清強調，監管者要特別關注公平問題，要把公平、公開、公正作為重要的市場原則，在中國這樣一個中小投資者占多數的是場裡更是如此。保護投資者，特別是保護中小投資者的合法權益，是證監會工作最重要的核心任務。

他說，接下來的工作會牢牢把握強監管、防風險、促發展的主線，堅持市場化、法治化，尊重規律和規則。

吳清並表示，中國資本市場規模大但不夠強，前陣子市場波動暴露出其深層次的問題。應當認識到，投資者是市場之本，上市公司是市場之基，必須真誠的善待投資者，從制度、監管執法等方面進一步加強對投資者的保護，進一步增強投資者對市場的信心和信任，吸引長期資金進場。

他說，同時必須聚焦提高上市公司品質，提升投資價值。從根本來看，必須堅定不移地深化改革開放。

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吳清還表示，要依法從嚴監管市場，實行監管全覆蓋，加快補齊監管的弱項，對問題機構、問題企業強化早期糾正，對各類風險及早處置，對各種違規行為「露頭就打」，對重點領域重大違法行為重點嚴打，「特別是一些觸碰底線的，要嚴打造假欺詐，嚴打操縱市場，嚴打內幕交易」。

吳清2月7日接任中國證監會主席，當時陸股已持續多日大跌，眾多股民甚至到美國駐中國大使館微博留言區表達不滿，引發海內外關注。他曾在證監會部門工作，擁有豐富的一線監管工作經驗，以強硬監管聞名。（編輯：楊昇儒）1130306